В городе введена полицейская операция "Сирена"

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроившего в Днепре расстрел солдат. Во время инцидента погибли 5 человек - 4 мужчины и одна женщина.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Инцидент произошел 27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., во время выдачи оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием сбежал. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", - сообщили в МВД.

Известно, что во время оказания медицинской помощи умерла военнослужащая НГУ, которая также получила огнестрельные ранения.

В городе ввели полицейскую операцию "Сирена". Личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии подняли по тревоге. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан.

Почему солдат устроил расстрел и где он находится сейчас - пока что не известно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что солдат-срочник взял с собой автомат АК-47 и около 7 тысяч патронов.

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