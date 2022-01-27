Стрелок служил с осени прошлого года и был задействован для охраны ЮМЗ.

Солдат из Днепра, из автомата расстрелявший своих сослуживцев, не входил в группу военнослужащих, за которыми наблюдали психологи. Юноша служил с осени прошлого года.

Об этом изданию "Сегодня" сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

По информации силовиков, срочник приехал на службу в Днепр из Одесской области, откуда он родом. Солдат служил в Нацгвардии с осени прошлого года. Юноша был задействован в охране ЮМЗ, где и произошла трагедия.

"Никаких отклонений у него не наблюдалось, он также не входил в группу военнослужащих, за которой наблюдали психологи. Что касается раненых военнослужащих, то у них травмы конечностей",- рассказал "Сегодня" спикер Нацгвардии Руслан Музычук.

Также он добавил, что ранее стрелок имел хорошие характеристики. Перед назначением в караул он, как и другие солдаты, проходили множество проверок.

"Назначение в караул - целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом", - указал Музычук.

Солдат-срочник расстрелял сослуживцев: что известно

27 января в Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев и сбежал. Юноша взял с собой автомат и патроны.

В МВД Украины показали фото солдата и рассказали о количестве жертв. Погибли 5 человек, столько же людей получили ранения.