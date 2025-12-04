Европейские усилия в пользу Украины неоднократно позволяли противостоять РФ и США.

Неудача мирных переговоров между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которые состоялись на этой неделе, вписывается в уже привычную схему противостояний по Украине во время второго срока Трампа. Об этом пишет обозреватель The Guardian Мартин Кеттл.

В то же время, по его словам, динамика, которая вызвала эти переговоры, может становиться все более устойчивой.

Будут ли еще попытки со стороны США

"Интересы США и России, движущие этот процесс, не изменились, тогда как конфликт на месте обостряется. Отсутствие прогресса на этой неделе означает, что вскоре будет предпринята еще одна попытка закончить войну, а возможно, и еще одна после нее, пока однажды не будет заключено какое-то соглашение при поддержке США, которое остановит конфликт на условиях, в целом выгодных для России", - подчеркнул Кеттл.

Видео дня

Как отметил обозреватель, внутренняя логика взаимодействий, которые привели к этому моменту, уже хорошо известна. Трамп не хочет предоставлять оружие Украине, однако он пытается заключить двустороннее соглашение с Путиным, чтобы остановить войну за счет территории Украины.

"Россия бомбит Украину и достигает изнурительных успехов на поле боя. Украина и ее союзники мобилизуются, чтобы противостоять любой пророссийской сделке. США пересматривают свои планы с учетом возражений. Происходят переговоры. Путин отказывается от сделки. Война продолжается, но дипломатия также", - добавил эксперт.

По словам Кеттла, из-за того, что этот процесс будет повторяться, как и раньше, произойдет одно из двух. Или процесс будет безрезультатным, или некоторые его аспекты изменят, чтобы достичь хотя бы какого-то прогресса.

"Первый вариант, отказ от процесса, возможен, но это будет означать унижение для Трампа. Это также будет означать, что война усилится и станет более смертоносной, разрушительной и дестабилизирующей. Давление с целью ее прекращения возобновится, что приведет к восстановлению дипломатических усилий США, но с более слабой позиции, чем сегодня", - анализирует обозреватель.

В то же время второй вариант, по мнению аналитика, то есть изменение или обход некоторых аспектов прогресса, кажется более вероятным. Таким образом это ставит НАТО и Европу под прицел Москвы, а также Вашингтона.

Европу хотят оставить без права голоса

"Это объясняет, почему Кремль вчера намекнул, что все еще существуют соглашения, которые стоит заключить, - другими словами, соглашения между Россией и США, из которых исключена Европа. Путин не мог бы четче выразить, что он считает Европу слабым звеном Трампа", - подчеркнул Кеттл.

В частности российский диктатор заявлял перед переговорами с Уиткоффом, что Европа мешает администрации США достичь мира в Украине.

"Они на стороне войны. Россия не намерена воевать с Европой, но если Европа начнет, мы готовы уже сейчас", - сказал он.

В свою очередь обозреватель подчеркнул, что такие слова отчасти являются чушью, однако главная мысль Путина правильная - Европа, точнее НАТО без США, действительно мешает Трампу заключить сделку с диктатором РФ, которую он хочет.

"Последовательная преданность союзников по НАТО этой задаче не получила широкого признания из-за опасений спровоцировать Трампа, но ее невозможно не заметить. Усилия были интенсивными с того момента, как Трамп и Джей Ди Вэнс публично оскорбили Владимира Зеленского во время его визита в Овальный кабинет 28 февраля. Они также были более или менее успешными", - напомнил эксперт.

Кеттл подчеркнул, что европейские усилия в пользу Украины неоднократно позволяли противостоять Трампу и Путину. На этой неделе это снова произошло, когда план Уиткоффа был скорректирован перед встречей с Путиным.

Какая проблема Украины и Европы

Однако, по словам аналитика, это не может и не будет продолжаться вечно, ведь главной проблемой как Украины, так и Европы является то, что дисбаланс сил в 21 веке обернулся против них.

"В этом новом дисбалансе Европа и НАТО не имеют достаточно оружия, силы или богатства, чтобы добиться альтернативного мирного урегулирования, которое Россия и США были бы вынуждены воспринимать серьезно или принять. Послевоенная идея Запада, возможно, не мертва, но она находится в реанимации. Европейские и некоторые американские хирурги борются со всеми своими навыками, чтобы поддержать ее жизнь. Правда, однако, заключается в том, что Трамп может очень легко отключить аппарат искусственного дыхания завтра", - предупредил автор публикации.

В любом случае НАТО может оказаться вчерашним решением завтрашней угрозы, пишет Кеттл. Страны альянса все равно будут иметь свое оружие и армию, а также сохранят свою приверженность независимой Украине и общим ценностям.

"Возможно, еще неправдой является то, что США под руководством Трампа оказались на судьбоносном перепутье, где им придется выбирать между Европой и Украиной, с одной стороны, и Россией, с другой. Но это место и этот момент приближаются быстрее, чем когда-либо с 1945 года. Надвигается трагедия, которая заключается в том, что история возложила на Европу роль поддержки Украины, которую она в конечном итоге не в состоянии выполнить в необходимом объеме", - подытожил обозреватель The Guardian.

Европа и война в Украине - последние новости

Ранее в The Times писали, что Путин в очередной раз отклоняет мирное соглашение по Украине, обвиняя во всем Европу. В своих заявлениях, которые не давали большой надежды на быстрый прогресс в достижении мира, Путин отметил, что РФ "готова" вести войну в Европе.

Также российский диктатор обвинил европейских союзников Украины в том, что они "имели целью только одно - полностью заблокировать весь мирный процесс и выдвинуть требования, которые являются абсолютно неприемлемыми для России".

В то же время Bloomberg отмечал, что ЕС не может стать геополитическим игроком, который способен решить вопрос Украины. По словам обозревателя издания, когда речь идет о защите от внешних угроз, "путь к современному ЕС усеян проваленными совместными проектами в сфере безопасности, начиная с Западноевропейского союза 1954 года". Однако Европа не имеет другого выбора, как сделать стык, если не хочет, чтобы ее "разорвали на куски".

Вас также могут заинтересовать новости: