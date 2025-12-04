Гимнастка Даша Ульянова сообщила подробности произошедшего.

Победительница 10-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", художественная гимнастка Даша Ульянова поделилась, как ее близкий человек едва не погиб во время ракетного удара РФ по Кривому Рогу 3 декабря.

"Сегодня мой папа родился во второй раз, - отметила девушка в своем Instagram, опубликовав фото. - Баллистика ударила по Кривому Рогу… он был именно в автомобиле, и разница между жизнью и трагедией была лишь в нескольких секундах".

Как добавила Ульянова, ей страшно вообразить, что могло было быть.

"И больно видеть, что уже есть. Я всегда небезразлична ко всем "прилетам". Но сегодня поняла, что пока это не коснется твоей семьи, ты даже не представляешь, насколько больно".

Напомним, ранее УНИАН писал, что 3 декабря российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. Сообщалось о четырех пострадавших, среди которых - ребенок. Загорелись гаражи, а также было повреждено административное здание.

