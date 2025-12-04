Когда у него начались проблемы со здоровьем, он обращался по этому поводу к командованию, но должной реакции не получил.

До 30 августа в Украине работал упрощенный механизм возвращения из СЗЧ (самовольное оставление части) обратно на службу. В интервью "Милитарному" старший водитель отделения радиоэлектронной защиты 1-го корпуса НГУ "Азов" "Крис" рассказал, почему ушел в СЗЧ и как вернулся.

Военный рассказал, что ушел на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Но впоследствии у него начались проблемы со здоровьем, он обращался по этому поводу к командованию, но реакции не получил.

"На мои обращения командованию по поводу лечения, скажем так, было, мягко говоря, все равно. Я обращался сначала к взводному, но потом взводный погиб. Тогда к ротному, начмеду, комбату, всем об этом говорил, что мне нужно лечение и что не могу выполнять на данный момент задачи. На что мне сказали, что я симулирую, отправили на ВВК, оно там проходится за час. Ты выходишь оттуда здоровый, каким бы ты ни приехал", - рассказал он.

Он отмечает также, что большая проблема в том, что у его батальона не было пункта постоянной дислокации.

"Если бы еще было какое-то ППД, когда ты выходишь из зоны боевых действий в тыл и можешь там решать какие-то вопросы, например, с тем же лечением, а так ты все время где-то что-то делаешь, постоянно выполняешь какие-то задачи", - рассказал боец.

В результате ротный сказал ему идти в СЗЧ, если он хочет лечиться. Лечение у "Криса" заняло восемь месяцев, и за это время он искал, куда перевестись:

"Потому что понимал: к этим людям я не хочу возвращаться, а возвращаться я буду. Я искал, куда мне можно вернуться после СЗЧ, куда принимают и чтобы не было, скажем так, такого командования, как у меня было. Хотелось лучше".

В результате он обратился в рекрутинговый центр "Азов", где рекрутеры взяли на себя всю процедуру.

"Рекрутеры тебе говорят, куда прийти, ты приходишь, и от тебя все, что нужно - твое присутствие, паспорт, военный билет, возможно еще какие-то документы назовут. Оформление, решение с СЗЧ, и все остальное они берут на себя", - рассказал он.

После этого его направили в местную часть НГУ, где он прошел интенсивный курс обучения, а затем обучение в "Азове" еще на полтора месяца, и тогда в подразделение.

"Фактически от момента возвращения из СЗЧ и до прибытия в подразделение заняло обучение два месяца", - рассказывает он.

СВЧ в Украине - новости

Недавно Офис Генпрокурора раскрыл впечатляющую статистику по СВЧ. По его данным, даже за период 2022-2024 годы из армии сбежало меньше людей, чем за неполный 2025 год.

Так, с января 2022 года до октября 2025 года в Украине открыли 255 тыс. дел по СЗВ и еще 56,2 тыс. - по дезертирству. В целом 311 тыс. 327 уголовных производств. В то же время только в течение января-октября этого года правоохранители зарегистрировали 162,5 тыс. дел по СЗЧ, в которых 9 тыс. человек получили сообщение о подозрении, а почти 7,7 тыс. производств были направлены в суд.

В то же время нардеп Роман Костенко отмечал, что подавляющее большинство убегает еще до попадания на фронт, из рекрутинговых центров.

