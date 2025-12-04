Артисты состояли в браке 12 лет

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя подал заявление в суд о расторжении брака с исполнительницей Еленой Тополей. Об этом свидетельствует информация на сайте "Судебная власть Украины".

Музыкант обратился в Подольский районный суд Киева. Производство зарегистрировано 3 декабря. Состав судей уже определен, а вот дата первого заседания пока не объявлена.

Вместе с тем указано, что на процессе Тараса Тополю будет представлять Елена Лукьянец, а ответчиком по делу выступает Елена Тополя.

Тарас и Елена Тополи разводятся - что сообщалось ранее

Напомним, как писал УНИАН, 1 декабря стало известно, что Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет брака.

Блогер Богдан Беспалов заявил, что инициатором развода был Тарас, а вероятная причина - систематические измены и злоутопребление алкоголем:

"Просто кринжатина. То, что у нее есть проблемы с этими делами (с алкоголем - УНИАН), тоже рассказывали, но чтобы аж так… я немного удивлен".

Реагируя на слухи в сети относительно развода, Тарас Тополя заявил, что "давно привык к публичности", и пожелал Елене успехов в творчестве.

