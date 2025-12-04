Такие предметы могут повредиться в посудомойке.

Посудомоечная машина является самым быстрым способом мыть посуду. Это удобно и современно, от чего большинство людей не хотело бы отказываться. Однако не всю посуду можно мыть в этом приборе. Поэтому в Real Simple назвали 10 кухонных предметов, которые всегда стоит мыть вручную, чтобы они не поломались или не износились очень быстро.

Чувствительная посуда

По словам учёной и эксперта по уборке Мэри Гаглиарди, существует несколько типов посуды, которые нельзя мыть в посудомоечной машине.

"Алюминий, медь, чугун, углеродистая сталь и сковородки с антипригарным покрытием следует мыть только вручную", - добавила она.

Пластик

Преподаватель кулинарных курсов, тренер по питанию Уитни Кардоси отмечает, что большинство пластиковых предметов, особенно пластиковые крышки для стеклянных контейнеров для продуктов, нельзя мыть в посудомоечной машине.

"Я всегда мою пластиковые крышки вручную, чтобы они оставались в хорошем состоянии", - говорит она.

Отмечается, что тонкие пластиковые предметы могут легко деформироваться от высокой температуры посудомоечной машины. Поэтому если у вас есть пластиковая посуда или контейнеры, которые загрязнились, и вам нужно их положить в посудомоечную машину, то обязательно используйте верхнюю полку.

Термочашки или термосы

Кардоси советует мыть такие чашки вручную.

"Они служат дольше и гораздо лучше сохраняют напитки горячими или холодными, если вы их моете вручную. Однако, если они нуждаются в глубокой очистке, я кладу их в посудомоечную машину", - добавила она.

Деревянная посуда и предметы

Если вы хотите, чтобы ваша деревянная посуда и предметы прослужили дольше, не кладите их в посудомоечную машину.

"Они имеют тенденцию терять свое покрытие, поэтому я мою их вручную, чтобы они выглядели как новые. Время от времени я использую пищевое средство для обработки дерева, чтобы они выглядели как новые", - объяснила эксперт.

Кухонные приборы

Как отметила Гаглиарди, рисоварки и мультиварки следует мыть вручную.

"Иногда эти приборы имеют съемные вставки, которые можно мыть в посудомоечной машине, поэтому обязательно проверяйте инструкции по уходу", - добавила она.

Мрамор

Мрамор может иметь роскошный и прочный вид, однако это пористый материал, который не всегда является самым прочным. Поэтому очень важно мыть их вручную, а не бросать в посудомоечную машину, советует Гаглиарди.

Серебро

Если у вас есть серебряные столовые приборы, то не кладите их в посудомоечную машину, ведь они испортятся. Эксперты советуют всегда мыть такие приборы вручную.

Ножи и кухонные ножницы

Качественные ножи стоят недешево, поэтому важно правильно ухаживать за ними.

"Тепло и влага в посудомоечной машине притупляют лезвия, а сильные струи воды могут сталкивать их с другой посудой, повреждая края. Ручки ножей, особенно деревянные, также могут расшатываться или трескаться под давлением посудомоечной машины", - предупредила Алисия Соколовски, президент и генеральный директор AspenClean.

Филигранный фарфор и деликатная посуда

По ее словам, фарфор нужно мыть вручную.

"Высокие температуры и сильные моющие средства могут смыть сложные узоры, ослабить деликатную глазурь и вызвать сколы или трещины. Золотая или серебряная отделка вашей любимой посуды также может потускнеть, если мыть ее в посудомоечной машине", - объяснила Соколовски.

Хрусталь и стеклянная посуда

Такое правильно касается и тех бокалов для вина, которые вы используете только тогда, когда к вам приходят гости или вы что-то празднуете.

"Хрусталь является хрупким и склонным к помутнению или трещинам из-за внезапных изменений температуры. Бокалы также могут легко разбиться, если сместятся во время цикла мытья", - заметила эксперт.

Другие советы экспертов

