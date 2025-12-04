На сегодня запасы лома на площадках компании составляют около 250 тысяч тонн.

"Укрзализныця" в планах на 2026 год намерена продать на тендерах Прозорро около 250 тыс. тонн металлолома. Однако в компании признают, что такой объем сырья она "вряд ли осилит" отгрузить. Об этом пишет издание РБК-Украина в статье "Дефицитный рынок лома. Как обеспечить металлургов сырьем на 2026 год?"

Как сообщила заместитель директора Департамента имущественной политики АО "Укрзализныця" Татьяна Аксененко, на сегодня запасы лома на площадках компании составляют около 250 тысяч тонн. Ежегодно добавляется еще около 100 тысяч ресурса.

Однако в компании не хватает работников, чтобы имущество, подлежащее списанию, было должным образом подготовлено к реализации. "В следующем году будет до 10 тысяч вагонов на исключение. Мы понимаем, что у нас физически нет ни людей, ни возможностей это порезать, поэтому мы прорабатываем механизм продажи этого подвижного состава как металлолома", - сказала Аксененко, добавив, что в лучшие годы "Укрзализныця" могла резать 4 тысячи вагонов в год.

Спикер отметила, что в следующем году компании надо было бы продать около 250 тыс. тонн лома (150 тыс. запасов и 100 тыс. нового лома) и признала, что такой объем компания "вряд ли осилит".

Издание напоминает, что в годы с наибольшими объемами реализации (2019-2020 годы) железная дорога отгружала 152 тысячи тонн лома.

"В ответ на вопрос, сколько списанных вагонов компания планирует выставить на продажу вместе с запасами, Аксененко сообщила, что план на 2026 год - 16 тысяч единиц вагонов, однако она не прокомментировала какой объем лома, компания сможет реально отгрузить заказчикам", - пишет РБК-Украина.

Согласно ожиданиям участников конференции, в следующем году прогнозируется дефицит на рынке металлолома Украины. Металлургические компании уже объявили о своих планах увеличить выплавку стали, однако обеспечить их сырьевой не смогут ни ломозаготовители, ни списанная военная техника Минобороны, ни поставки от "Укрзализныци", которые предлагают в правительстве для сбалансирования рынка.

Для решения этого вопроса, в середине ноября Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства разработало проект постановления Кабмина, которое регулирует объем квот на экспорт-импорт товаров в следующем году. В Минэкономики предлагают установить квоту на экспорт лома в следующем году на нулевом уровне, что позволит удержать внутри страны дефицитное сырье.

