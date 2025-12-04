Специалист поделилась методом стирки, который сделает ваше одеяло свежим и чистым.

Чистое, пушистое и ухоженное одеяло мгновенно превращает вашу спальню в комфортное место, в котором приятно находиться. Однако у многих возникает вопрос, как стирать одеяло в стиральной машине, чтобы не повредить его. Об этом рассказала американская писательница Марта Стюарт, передает ее издание.

"Ваша спальня - это ваша личная зона комфорта. Это первое и последнее место, которое вы видите каждый день, и вы проводите там (в среднем) треть своей жизни. Сделайте его значимым, и не только с точки зрения нитей", - отметила Марта в своей книге "Руководство Марты: как делать (почти) все - экспертные стратегии по организации, празднованию, уборке, декорированию и прочему".

Эксперт уверяет, что благодаря правильному методу и внимания к деталям, вы можете безопасно стирать большинство одеял в стиральной машине.

Как часто следует стирать одеяло?

"Стирать одеяла, покрывала и одеяла следует ежемесячно (еженедельно, если вы не используете простыню). Даже одеяла, наполненные пухом и перьями, можно стирать дома по крайней мере раз в сезон", - отметила она в книге "Организация Марты Стюарт".

Также между стирками одеяло стоит часто проветривать и использовать защитные чехлы, чтобы сохранить его в лучшем состоянии. Однако, возможно, вам нужно будет увеличить частоту стирки, если вы спите с домашними животными, страдаете аллергией или склонны к ночному потоотделению.

Как стирать одеяло в стиральной машине?

Сначала проверьте этикетку с инструкциями по уходу и снимите чехол с одеяла.

Несмотря на то, что многие одеяла можно стирать в стиральной машине, для других рекомендуется профессиональная чистка, поэтому очень важно придерживаться этих указаний, чтобы не повредить наполнитель или ткань.

"Стиральная машина большой вместимости идеально подходит для стирки объемных вещей, таких как одеяла. Машины с верхней загрузкой и центральным мешальником могут не смочь отжимать или перемешивать должным образом, если барабан слишком мал", - предупредили в материале.

Также нужно выбрать правильный цикл.

"[Стирайте] в теплой воде, используя мягкое моющее средство и дополнительный цикл полоскания", - рекомендует Марта.

Отмечается, что одеяла являются толстыми и легко впитывают моющее средство, поэтому дополнительное полоскание помогает избежать остатков этого средства в наполнителе.

Далее выберите самый быстрый цикл отжима, ведь одеяла могут удерживать большое количество воды, что делает сушку длительным процессом.

"Используйте самый быстрый вариант отжима, чтобы удалить как можно больше воды для более быстрой сушки", - добавляет Марта.

Также эксперт рекомендует сушить одеяла на низкой температуре, особенно те, которые имеют пуховый наполнитель.

"Сушите в сушилке на низкой температуре до полного высыхания, особенно пуховые и перьевые одеяла, чтобы предотвратить появление плесени", - подчеркнула Стюарт.

В то же время если ваше одеяло не подходит для стирки в стиральной машине в соответствии с инструкциями производителя, тогда лучше отдать его в химчистку, в которой не используют химические растворители.

Другие советы экспертов

