Украина исправила лингвистическую "ошибку" в законодательстве, целенаправленно сделанную пророссийскими политиками.

Верховная Рада приняла закон, который корректирует перевод Европейской хартии языков и изымает русский из перечня языков, нуждающихся в государственной защите. В разговоре с УНИАН народный депутат Владимир Вятрович рассказал, какое практическое значение будет иметь это решение.

Парламент принял законопроект, который предусматривает правильный перевод Европейской хартии языков и изымает из ратификационного закона русский. Будет ли это иметь практическое значение?

Это будет иметь очень практический характер. По состоянию до принятия этого закона, в Украине действовал закон, который предусматривал то, что русский язык должен охраняться украинским государством в соответствии с требованиями Европейской хартии языков.

Видео дня

Это стало возможным благодаря активности некогда украинского гражданина, а сейчас гражданина России Дмитрия Табачника. В частности использовался некорректный перевод, где речь шла о языках национальных меньшинств, а не миноритарных языках. В оригинальной хартии речь идет о тех языках, которые находятся под угрозой исчезновения.

Бесспорно, что русский таким языком в Украине не является. Проблема заключалась в том, что этот закон требует изменений и корректного перевода, как отмечали еще несколько лет назад. Были даже решения Конституционного Суда Украины, подтверждающие необходимость его пересмотра.

И наконец, два года назад впервые Кабмин реализовал закон о порядке, который вчера мы наконец приняли. Что это означает? Это означает, что Украина не будет тратить ресурсы на защиту русского языка, как какого-то "исчезающего" в Украине.

Это значит, что Украина не будет отчитываться перед другими подписантами этой хартии, европейскими государствами, о том какие меры принять в защиту русского языка.

Зато на самом деле будет защищаться целый ряд тех языков, которые принадлежат национальным группам Украины, которые действительно под угрозой исчезновения: новогреческий, урумский, ромский, идиш и изымается также молдавский язык, которого не существует в Украине.

Поэтому, в принципе, это важные вещи, которые стали возможными, к сожалению, только теперь, с существенным опозданием.

Что именно имеете в виду, когда говорите, что Украина сейчас не будет тратить ресурсы на поддержку русского языка и тратили ли мы их до вчерашнего дня?

Понимаете, если Украина берет на себя обязанность защищать какой-то язык, это означает, что какие-то из ресурсов, в том числе финансовых, информационных, кадровых, будут использоваться на то, чтобы собственно сохранить этот язык, то есть, чтобы были те люди, которые будут мониторить этот процесс, чтобы были какие-то средства массовой информации, которые будут выходить на этом языке, чтобы были возможности каких-то других способов распространения этого языка.

Поэтому все эти ресурсы, по состоянию на вчера, могли и должны были даже распространяться и на защиту русского языка.

Возможно, что на период войны это де-факто было приостановлено, но в любом случае де-факто надо было привести к де-юре, потому что мы могли оказаться в ситуации, когда наши европейские партнеры начали бы от нас требовать: вы являетесь подписантами этой хартии, выполняйте ее в полном объеме.

Изменит ли этот закон смысл 10-й статьи Конституции, которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту других языков национальных меньшинств, к которым включали и русский?

Нет. Чтобы изменить Конституцию, нужны соответствующие конституционные изменения, а сейчас это невозможно из-за военного положения. В то же время 10-я статья Конституции не предоставляет никаких особых прав или преференций для русского языка и не обязывает Украину выделять специальные ресурсы для его защиты.

Это абсолютно декларативная на самом деле статья, которая стала компромиссом с тогдашним пророссийским большинством в парламенте, но там каких-то механизмов, которые бы способствовали защите и распространению русского языка, на самом деле нет.

справка Владимир Вятрович Народный депутат Украины Владимир Вятрович - историк, общественный деятель, политик. Был директором Центра исследований освободительного движения (2002-2010). В 2008-2010 гг. - директор архивов Службы безопасности Украины. С 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019 года - возглавлял Украинский институт национальной памяти (УИНП). С декабря 2019 - народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность". Как историк специализируется на истории освободительного движения, истории ХХ века, советских репрессиях, архивах советских спецслужб и тому подобное. Является автором книг и исследований об украинской истории, в частности о деятельности национально-освободительных движений.

Вас также могут заинтересовать новости: