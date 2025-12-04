Манько отметил, что не верит россиянам и предположил, что они снова могут пойти в наступление, как в 2022 году.

После того, как возможный мир будет объявлен, украинским военным придется еще много месяцев обеспечивать его в реальности.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал полковник Валентин Манько, начальник управления штурмовых подразделений ВСУ. Военный подчеркнул, что лично он сейчас больше всего переживает за мирные соглашения. "Они действительно обеспечат мир, или мы отойдем назад, а завтра на нас начнется наступление, как в 2022-м?", - задался вопросом Манько.

Он отметил, что после того, как возможный мир будет объявлен, ему и его ребятам "придется еще много-много месяцев его обеспечивать в реальности".

Видео дня

"Я хорошо помню неоднократные Минские соглашения - кто-то выстрелил, где-то мина полетела, там САУшка сработала, а тут уже самолеты и снова война. И каждая из сторон будет говорить: "Это не мы", - отметил военнослужащий.

Так, Манько подчеркнул:

"Я не верю россиянам. А в мир, может, и поверил бы, если бы нам вернули то единственное оружие, которое его может обеспечить".

О ситуации на фронте

Комментируя обстановку на самых критических участках фронта, Манько отметил, что украинские войска уже стабилизировали ситуацию на Покровске и Гуляйполе.

"Но если противник будет сносить все до черной земли, то как мы можем это остановить? Никак. Для этого нужно преимущество в авиации", - сказал он.

Переговоры о прекращении войны в Украине

Как сообщалось, ранее издание The Wall Street Journal отметило, что очередной визит посланцев президента США Дональда Трампа в Москву привел к очередному отказу российского диктатора Владимира Путина от очередного плана по прекращению войны с Украиной.

Как заметило издание, из этого можно сделать вывод, что Путин не хочет мира - он хочет Украину. Россия хочет поглотить весь Донбасс и лишить Украину союзников, которые могли бы защитить ее в будущем.

