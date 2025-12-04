УНИАН делится впечатлениями о втором фильме из вселенной убийственных аниматроников.

4 декабря 2025 года в украинский прокат вышел фильм ужасов "Пять ночей во Фредди 2" (Five Nights at Freddy's 2). Какой получилась вторая попытка экранизации популярной видеоигры, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Оригинальная видеоигра "Пять ночей у Фредди", разработанная Скоттом Коутоном, увидела свет в 2014 году. По ее условиям, игрок должен был сделать все для того, чтобы его аватар – охранник заброшенной пиццерии Freddy Fazbear's Pizza – дожил до утра, спасаясь от кровожадных гигантских плюшевых роботов-аниматроников.

Игра быстро обрела мощную фанатскую базу, поэтому ее вселенная постепенно расширялась – продолжение игры, книги, сериалы – и в итоге дошло до создания полнометражной киноадаптации, сценарий к которой написал сам Коутон.

Видео дня

Одноименный фильм ужасов вышел на экраны осенью 2023 года и получил противоречивые отзывы: если критики его жестко разнесли, назвав нестрашным и ориентированным лишь на фанатов игры, то публика заценила – настолько, что фильм заработал в прокате почти 300 миллионов долларов при бюджете 20 миллионов, став при этом самым кассовым фильмов ужасов года.

Сейчас оценка первого фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 33% одобрения от критиков, но аж 86% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 33 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория – в 7,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Неудивительно, что студия Blumhouse быстро взялась за продолжение – снимать его доверили режиссеру первой части Эмме Тамми, тогда как Коутон снова стал сосценаристом.

О чем фильм

События сиквела, формально основанного на второй видеоигре, происходят через год после первого фильма. Бывший охранник пиццерии Freddy Fazbear's Pizza Майк Шмидт пытается жить нормальной жизнью, теперь имея полную опеку над своей младшей сестрой Эбби. Между тем, девочка до сих пор скучает по своим друзьям-аниматроникам и не может адоптироваться к жизни среди реальных людей.

В то же время полицейская Ванесса до сих пор оправляется от ранения, полученного в финале первого фильма, и мучается от кошмаров о ее отце-серийном убийце. Параллельно она пытается завязать отношения с Майком.

Тем временем, события, случившиеся в пиццерии год назад, превратились в карикатурную городскую легенду – и теперь там готовятся к проведению первого "Фазфеста". И все это происходит на фоне того, как в оригинальной пиццерии Freddy Fazbear's Pizza просыпаются новая затерянная душа и еще более смертоносные аниматроники.

Кто в главных ролях

В сиквеле к главным ролям вернулись Джош Хатчерсон (франшиза "Голодные игры", "Пчеловод", сериал "Человек будущего"), Элизабет Лейл (сериал "Ты") и Пайпер Рубио (сериал "Нестабильный").

Также было небольшое камео Мэттью Лилларда ("Крик", "Это все она", "Скуби-Ду").

Из новых имен в касте – Маккенна Грейс ("Одаренная", "Капитан Марвел", франшиза "Охотники за привидениями"), Скит Ульрих (франшиза "Крик", сериал "Ривердейл") и Фредди Картер (сериалы "Тень и кость", "Повелители воздуха").

Реакция на фильм

Первые отзывы критиков о сиквеле еще хуже, чем у первого фильма – на основе первых четырех рецензий на Metacritic у него лишь 20 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Хотя кинообозреватели хвалили фильм за улучшенную аниматронику и несколько напряженных моментов в духе оригинальной игры, одновременно они критиковали его за дырявый несвязный сюжет, слабое развитие персонажей и недостаточное использование на экране некоторых актеров, например, Мэттью Лилларда и Скита Ульриха.

Кроме того, критики отмечали, что у картины слишком много побочных сюжетных линий и одновременно она сильно опирается на мифологию игры, что потенциально может оттолкнуть аудиторию, незнакомую с играми.

А вот на IMDb, где суммируются отзывы и критиков, и зрителей, его оценка пока что составляет 6,1 из 10 баллов.

Наш вердикт

"Пять ночей во Фредди 2" пытается расширять вселенную аниматроников с помощью новых локаций и персонажей. Впрочем, зрителям, не знакомым с оригинальными играми, становится все труднее в ней ориентироваться – и в итоге все происходящее на экране кажется им каким-то непоследовательным и запутанным.

Да, фильм имеет несколько отдельных ярких моментов, порой зрелищных, порой забавных, однако он все равно в основном ориентирован на фанатскую аудиторию игры.

В то же время концовка фильма и дополнительная сцена после титров дает намек на потенциальное продолжение, а его перспективы зависят от кассового успеха сиквела.

Общая оценка – 5 из 10 баллов.

***

О других киноновинках недели читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов декабря 2025 года.