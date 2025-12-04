Сейчас отсутствуют зримые риски курсового хаоса.

На следующей неделе курс доллара не должен претерпеть значительных изменений: коридор колебаний ожидается на уровне 42,2-42,6 грн/долл. Предварительный анализ свидетельствует, что на следующей неделе валютный рынок вряд ли отойдет от текущей более-менее стабильной траектории.

Как рассказал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, ключевые раздражители остаются теми же, как собственно и противодействие им главным образом со стороны регулятора. По его словам, энергетическая ситуация влияет на настроения населения.

"Когда свет исчезает, растет ощущение нестабильности, а с ним - желание части граждан запастись валютой. Это психологический, но очень ощутимый фактор", - сказал банкир.

Экономическая сторона проблемы не менее важна: перебои в работе бизнеса из-за нестабильного энергопитания могут привести к пересмотру цен, падению производства и повышению издержек. Инфляционное давление в результате тоже увеличивается.

Лесовой отметил, что не добавляет определенности и международный контекст. Конфигурация внешней помощи на 2026 год пока не окончательная, и это формирует дополнительные риски для бюджетной стабильности.

По его словам, внутренняя политическая температура может усиливать эмоциональный фон. Резонансные заявления или скандалы способны создавать волны пессимизма, что тоже иногда влияет на валютные ожидания населения.

"Впрочем, у НБУ достаточно ресурсов и механизмов, чтобы сглаживать давление. Интервенции и в дальнейшем будут компенсировать пиковый спрос, а объемы продажи валюты, вероятно, останутся в пределах до 800 млн долларов за неделю. Международные резервы на уровне 49-50 млрд долл. обеспечивают регулятору уверенность в своих решениях", - сказал эксперт.

Лесовой отметил, что 8-14 декабря ситуация хоть и будет иметь сугубо медийные признаки "раскачиваемости", на самом деле она будет оставаться достаточно контролируемой и в меру предсказуемой. Сейчас отсутствуют зримые риски курсового хаоса.

Основные показатели валютного рынка с 8 по 14 декабря, по его прогнозу, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42,2-42,6 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48-49,75 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 декабря подешевел на 10 копеек и составляет 42,40 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 49,50 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 42,27 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 42,20 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 49,35 грн/евро, а курс продажи - 49,20 грн/евро.

