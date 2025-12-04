Бизнесу проще держать средства на депозитах или в гособлигациях.

Высокие процентные ставки Центробанка и торможение экономики вызвали первое за пять лет падение инвестиций в Российской Федерации.

Как пишет The Moscow Times, в III квартале инвестиции уменьшились на 3,1% г/г. Последний раз такое фиксировали в III квартале 2020 года.

За девять месяцев инвестиции остаются в символическом плюсе - 0,5%, хотя Минэкономразвития еще осенью прогнозировало рост на 1,7% за год и спад в 2025-м лишь на 0,5%. Фактическое падение началось раньше.

В экономическом ведомстве объяснили ситуацию чрезмерным ростом предыдущих лет: в 2024 году инвестиции выросли на 7,4%, а за 2021-2024 годы - на 36,6%. В то же время аналитики отмечали, что качество этих вложений было очень низким.

Отмечается, что главный источник инвестиций - собственные средства предприятий, но их доходы падают. Так, в январе-сентябре - минус 7,7% год к году, а с учетом инфляции спад достигает почти 15%. Государство на фоне рекордного дефицита бюджета (прогноз - 5,7% за год, или 2,6% ВВП) также урезает капитальные расходы. Так, доля госсредств в инвестициях уменьшилась с 14,7% до 12,9%, в том числе федеральных расходов - с 7,1% до 5,8%.

Процентные ставки остаются слишком высокими. По оценкам аналитиков, рентабельность большинства промышленных отраслей ниже стоимости кредитов и доходности облигаций федерального займа, то есть вкладываться в развитие невыгодно. Бизнесу проще держать средства на депозитах или в гособлигациях. Это подтверждают и банки. По словам банкиров, компании в этом году практически не берут кредиты на новые проекты - только достраивают старые.

Экономика резко замедлилась из-за длительного периода высоких ставок и невыполненных ожиданий быстрого завершения войны. Это создало новый барьер для инвестиций - полную неопределенность. В ежемесячных опросах Центробанка РФ предприятия ставят ее среди главных факторов, тормозящих капвложения.

Аналитики объясняют падение инвестиций сочетанием трех факторов:

длительными высокими ставками;

сокращением ресурсов бизнеса;

слабым спросом.

Компании оптимизируют расходы, и следующими под сокращение могут попасть расходы на труд.

"Предпосылок изменения ситуации не видно. Центробанк планирует продолжить снижение ставки, но обещает делать это "аккуратно". Запланированные расходы бюджета в следующем году 44,1 трлн рублей в реальном выражении ниже, чем в этом году (42,3 трлн.). Неопределенность сохранится до окончания войны", - пишет издание.

Эксперты Института Гайдара прогнозируют: даже в 2026 году кредиты будут оставаться "инвестиционно непригодными", а сокращение спроса, подорожание долговых платежей и рост убытков только усилят давление на прибыли и инвестиции - даже по сравнению с 2025 годом.

Проблемы экономики России - последние новости

Российская экономика входит в фазу, когда даже официальная статистика не может скрыть масштабы проблем. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, что свидетельствует о системном росте бизнес-активности.

Издание The Moscow Times писало, что российские потребители готовятся к новой волне ускорения роста цен из-за повышения налогов, которое начнется в 2026 году. Уровень инфляционных ожиданий населения в октябре увеличился с 12,6% до 13,3% - такую инфляцию ждут россияне через год.

