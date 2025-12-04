Сергей Марченко заявил, что налоги необходимы для замещения части внешнего финансирования.

Изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут. Их введение ожидается в 2027 году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью, пишет lb.ua.

"Есть задача выровнять правила игры для "упрощенцев" и субъектов хозяйствования, являющихся плательщиками НДС, определить общие лимиты для этих групп плательщиков. Вы знаете, что у нас упрощенная система налогообложения - это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными недобропорядочными бизнесами, которые просто используют "упрощенцев", - сказал он.

Видео дня

Марченко подчеркнул, что избежать изменений в упрощенной системе налогообложения невозможно, и дискуссия по этому поводу с МВФ была непростая. По его словам, у предпринимателей будет время - будет переходный период до 2027 года, максимальное разъяснение логики и причин такого шага.

"Не думаю, что это какая-то неожиданность. Если вы посмотрите планы, которые Министерство финансов готовит годами, они тоже включали эту норму. Такие меры не популярны, но они важны. И этот период у нас не было возможностей переговорного маневра, чтобы снять их с обсуждения", - сказал министр.

Марченко отметил, что в Украине надо улучшать администрирование и усиливать способность собирать налоги.

"Налоги необходимы для замещения части внешнего финансирования. Правительство должно демонстрировать, что мы также делаем домашнюю работу по мобилизации доходов. Потому что, если вы привлекаете 45 млрд долларов в год (а в этом году будет более 50 млрд), вы должны показать, что делаете свою работу в части внутренних мероприятий. Это шаг, на который мы должны были пойти", - заявил глава Минфина.

Он также отметил, что Рада должна принять законопроект налогообложения доходов с цифровых платформ, который уже находится в парламенте. Кроме этого, будет введено и налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро.

"Разговоры об этом мы начали еще два года назад. Некоторым это не понравилось. Но оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом смысле иногда недружественная к Украине. Мало того, большинство операторов, которые завозят легально и продают свои продукты, оказались неконкурентоспособными из-за того, что у нас засилье импортной продукции. И это существенно влияет на платежный баланс Украины", - пояснил мотивы новаций министр.

По его словам, в Украине позже введут европейскую практику налогообложения - на этапе покупки в магазине, когда физическое лицо, которое покупает, платит налог сразу при покупке, как это работает в Европейском Союзе.

"Мы и так должны были к этому прийти, просто придем уже через год. Не прямо с 1 января. У нас будет время для того, чтобы подготовиться и перестроиться", - отметил Марченко.

Введение НДС для ФОП - главные новости

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки, которая рассчитана на четыре года. Речь идет о финансировании в размере более 8 млрд долларов. Новое соглашение с МВФ предусматривает ряд мер фискальной и монетарной политики, которые должны стать основой программы.

В частности, по условиям программы правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для ФОП, которые декларируют более 1 миллиона гривен годового дохода. Также власти планируют отменить льготы для посылок стоимостью до 150 евро, заказанных из-за рубежа.

По оценкам аналитиков, внедрение налога на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей, которые декларируют более 1 миллиона гривен годового дохода, приведет к снижению общественного благосостояния. Общие потери могут составить 150-180 миллиардов гривен, или около 1,5-2% ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: