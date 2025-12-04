Представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона, чтобы Греция присоединилась к программе PURL.

Вашингтон давит на Афины, чтобы они сделали свой вклад в Приоритетный перечень потребностей Украины (PURL) - фонд, который собирает средства для покупки американского оружия для Украины. Об этом сообщает Ekathimerini.

По словам греческих источников, накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона, чтобы Греция присоединилась к PURL.

Отмечается, что американские дипломаты вновь выразили благодарность Греции за "принципиальную позицию" по Украине и признали финансовые ограничения, но настаивали на том, чтобы Афины объявили о своем участии. Они призвали министра иностранных дел Джорджа Герапетритиса заявить об участии на заседании НАТО и предложили Греции подписать рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать свою приверженность, оставив вопрос о сумме взноса на потом. Вашингтон также посоветовал Афинам не присоединяться к меньшинству стран НАТО, которые не делают взносов.

Как пишет издание, Герапетритис встретился на полях саммита НАТО с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, но никаких объявлений, кроме намерения обеих стран подготовить следующий стратегический диалог между Грецией и США, не было. Стратегический диалог, первоначально запланированный на октябрь, затем на декабрь, теперь, вероятно, состоится позже, в 2026 году.

Прогама PURL: последние новости

Как сообщал УНИАН, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) является совместной программой США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами Альянса.

До конца года Украина может получить военную помощь на сумму в 5 млрд долларов от союзников по программе PURL.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что европейские страны сделали значительный вклад в течение последних нескольких лет, но есть определенные возможности, которые могут обеспечить только США.

Рютте отметил, что Украина каждый месяц получает вооружение на сумму около 1 млрд долларов. "Это также гарантирует, что Украина может осуществлять собственные атаки, и предотвращает успех России", - заверил генсек НАТО.

