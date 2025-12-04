По мнению военного, Россия не была готова к этой войне.

Бывший главнокомандующий сухопутных войск РФ Владимир Чиркин (2012-2013 годы) раскритиковал разведывательные службы Кремля за их действия в начале конфликта в Украине. По его словам, эти службы побудили неподготовленную Москву начать полномасштабное вторжение, пишет Business Insider.

По словам журналистов, такие заявления являются очень рискованными для высокопоставленного российского военного чиновника, даже среди тех, кто уже не находится на службе.

"Если вы помните, в феврале 2022 года все начали говорить, что война закончится за три дня. Мы их сейчас всех победим, но, к сожалению, так не произошло. Я бы поставил всей нашей российской разведке неудовлетворительную оценку", - сказал Чиркин в интервью российской радиостанции РБК 27 ноября.

По его словам, Москва "традиционно" просчиталась с балансом сил, недооценив своего врага и переоценив возможности своих собственных войск.

"Честно говоря, я не намерен никого критиковать, но, по моему мнению, Россия снова была не готова к войне, как и в предыдущие годы и века", - отметил генерал-полковник.

Он добавил, что российское руководство ошибалось, считая, что 70% населения Украины поддерживает пророссийское правительство.

"Оказалось, что все наоборот. 30% за нас и 70% против. В течение первых нескольких недель мы получили очень жестокий урок", - подчеркнул Чиркин.

Генерал-полковник добавил, что в начале вторжения российская армия, вероятно, страдала от "тбилисского синдрома", когда военные боятся принимать тактические решения без приказов от своих начальников.

"Оценка Чиркина в основном совпадает с западными и украинскими анализами первых месяцев войны, которые показали, что Россия сильно переоценила свои возможности по захвату Киевской области. После недель путаницы среди своих войск, плохой логистики и неудачи в достижении преимущества в воздухе, Кремль в конце марта отступил из столичного региона", - напомнили в Business Insider.

В то же время откровенность генерала удивила даже его интервьюера, Юрия Таманцева из РБК.

"Честно говоря, я не ожидал такой откровенности в самом начале нашего разговора", - отметил он.

В BI рассказали, что Чиркин был лишен командования в 2013 году, когда его обвинили во взяточничестве. Он потерял звание после того, как в августе 2015 года его признали виновным в получении взятки в размере 450 тысяч рублей, после чего его приговорили к пяти годам исправительной колонии, однако в декабре приговор был заменен.

"Генерал-полковник, который заявил, что взятка была результатом мошенничества его подчиненных, был восстановлен в звании", - отметили в материале.

