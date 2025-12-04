Предложение по замороженным российским активам является самой смелой из всех идей по поддержке Украины.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает принять решение по использованию замороженных российских активов для помощи Украине не единогласно, а простым большинством голосов стран-членов Евросоюза, пишет Financial Times.

Используя юридические ухищрения, Комиссия готовит способ обойти любые угрозы вето со стороны таких лидеров, как Виктор Орбан из Венгрии, а вместе с ним и принцип единодушного согласия в отношении внешней политики, который существует со времен Римского договора, основавшего Европейское Сообщество в 1957 году.

Даже союзники Украины заявили, что фон дер Ляйен проверяет пределы власти ЕС, предлагая использовать чрезвычайные меры для предоставления Украине займов в размере до 210 миллиардов евро. Критики утверждали, что она нарушает законы Блока.

Подобная дерзость - признак того, что среди европейских столиц уменьшается готовность продолжать финансировать Киев из собственных бюджетов после почти четырех лет войны.

Дополнительно подогревает ситуацию и внезапный интерес Дональда Трампа к использованию замороженных активов России как части мирного соглашения, по которому они вливаются в инвестиционные фонды, возглавляемые США.

Цель инициативы фон дер Ляйен - представить европейским лидерам, которые соберутся на саммит через две недели, два основных варианта для сохранения платежеспособности Украины - привлечь средства за счет общего бюджета Блока или выдать заем за счет российских активов, который не будет возвращен, пока Москва не оплатит послевоенные репарации.

Первый вариант требует единогласного одобрения. Второй, согласно маневру фон дер Ляйен относительно чрезвычайных полномочий, потребует лишь взвешенного большинства лидеров.

Чрезвычайные полномочия на практике лишат такие страны, как Венгрия, возможности использовать свое национальное вето на продление санкций, чтобы высвободить российские активы и торпедировать заем.

Если предложение принмут, то оно, по словам чиновников, знакомых с закрытыми обсуждениями, почти наверняка вызовет судебные тяжбы, но процесс может затянуться, что будет на руку Украине и союзникам.

Комиссия оправдывает использование чрезвычайных мер "необходимостью сохранения стабильности экономики Союза", утверждая, что война России против Украины и ее гибридные атаки в Европе представляют угрозу для процветания, а возвращение денег Москве может ухудшить ситуацию.

Национальные эксперты по праву начнут детально изучать текст сегодня, 4 декабря, дальнейшее обсуждение состоится среди послов государств-членов в пятницу, 5 декабря. Комиссия констатирует, что "срочность предложения" означает, что не было проведено "консультаций с заинтересованными сторонами" и соответствующих "оценок влияния" предложения.

Европейская комиссия хочет использовать росактивы в обход возможного вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ссылаясь на статью 122 устава ЕС, которой отдельные участники блока могут быть лишены возможности отменить санкции против РФ.

Еврокомиссия планирует выделить в рамках репарационного кредита Украине 115 миллиардов евро на финансирование военных нужд и 50 миллиардов евро на бюджетные расходы в течение двух лет. Бельгия уже заявила, что ее позицию "не услышали".

