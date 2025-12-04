Самые известные предсказатели - Ванга и Нострадамус, в прошлом дали практически одинаковые предсказания на следующий год.

На 2026 год пророчеств Нострадамуса предсказывают важные мировые события. Среди них - поражение громом известной личности, затопление региона Тичино кровью и появление таинственного "великого роя пчел".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Предсказания Нострадамуса на 2026 год

Знаменитый человек, пораженный молнией

Нострадамус пророчествовал, что "великий человек будет поражен молнией в один день". Эти строки трактуются, как убийство знаменитости или известной личности, о которой говорят "великий человек". Речь идет об известной общественной фигуре мужского пола.

Тичино: Залит кровью

Тичино - один из регионов Швейцарии. Не уточняется, почему именно это название упоминается в предсказании, но это оно основано на теории нумерологии 26 и упоминается в катрене II:26: "Из-за милости, которую окажет город, Тичино зальется кровью".

Великий рой пчел

Есть и другие стихи, связанные с числом 26: "Большой рой пчел поднимется ночью из засады". Эксперты не верят, что речь идет об обычных пчелах. Но, что именно подразумевал Нострадамус, говоря о рое пчел, никто до сих пор понять не может.

Фусты и галеры вокруг семи кораблей

В пророчестве было сказано такое: "Фусты и галеры вокруг семи кораблей, будет развязана смертельная война". Фусты - это устаревший вид легкого парусного судна. Более крупное судно, приводимое в движение гребцами, называется галерой. Это предложение, вероятно, относится к конфликту на море. Моря, омывающие Китай, наиболее вероятны в случае конфликта.

Ранее УНИАН писал о предсказаниях Нострадамуса на конец 2025 года, которые леденят душу.

