Соседи парня рассказали, что он еще с детства избегал контактов со сверстниками

Утром 27 января Украину всколыхнула ужасная новость о трагедии в Днепре. На территории "Южмаша" 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял своих товарищей по службе. В родном селе парня говорят, что его семья вела уединенный образ жизни. Самого парня характеризуют положительно.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Жители села Броска Измаильского района Одесской области рассказали шокированы трагедией в Днепре. Местные говорят, что знают семью Рябчука, но не представляют, что могло толкнуть парня на такой поступок.

Артемий рос в семье верующих. Его отец умер после затяжной болезни примерно 5-6 лет назад.

"Семья Рябчук - очень верующая, если не ошибаюсь – что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них дома нет ни телевизора, ни радио – им верой это запрещено", – рассказали соседи.

Парень имеет 28-летнюю сестру Юлю, которая живет в России. Матери парня 54 года.

Читайте такжеВ Днепре срочник устроил кровавую бойню: все подробности расстрела нацгвардейцев"Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим лишь, что она ездит на велосипеде", – сообщили местные.

Односельчане рассказали журналистам, что Артемий всегда был очень спокойным, но друзей у него не было.

"Почему он расстрелял сослуживцев – трудно представить. Может его довели, обидели. Ведь он рос один, не знал компании", – говорят соседи.

Парень избегал общения со сверстниками еще с детства. Местные вспоминают, что напротив дома Рябчуков есть холм, на котором зимой каждый день дети собирались, чтобы покататься. Сверстники звали и Артемия, но тот всегда игнорировал их.

"Его иногда кривляли – мол, нас верующие не признают", – рассказали соседи.

Кроме того, соседи не понимают, как Артемия призвали в Нацгвардию, ведь он был кормильцем в семье.

"Как Артемия призвали - не понимаем. Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может, сам захотел пойти служить?" - добавили они.

Односельчанка парня рассказала, что в его жизни произошла трагедия. На глазах Артемия утонул его друг.

"Они с другом Сергеем после того, как тот окончил 11-й класс, пошли на Дунай на пляж. И тот на его глазах начал тонуть. Артемий ничего не мог поделать, потому что они оба не умели плавать. Сергей утонул буквально в метре от него. У Артемия был стресс, он бегал по пляжу и очень сильно плакал. Потом он даже на похороны не пришел, была только его мама. Возможно, это тоже сильно повлияло на парня", - предполагает женщина.

Она отметила, что Артемий – доброжелательный парень. Правда, у него было обостренное чувство справедливости. Парень мог обидеться, если к нему не прислушались, но он умел убеждать.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

В Министерстве внутренних дел Украины показали фото срочника, устроивший в Днепре расстрел солдат. Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

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