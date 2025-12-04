Поисковая система Google обнародовала список фильмов и сериалов, которыми украинские пользователи больше всего интересовались в 2025 году.
В блоге компании отмечается, что второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" оказался на третьем месте общего рейтинга поисковых запросов - сразу после "графиков отключения света" и романтического реалити-шоу "Холостяк 2025".
Среди полнометражных релизов наибольшее внимание зрителей привлек фантастический экшн "Ущелье". За ним в списке популярности - готический хоррор "Носферату" и драматическая лента "Хорошая плохая девочка". В десятку самых интересных также вошли экранизация культовой игры "Майнкрафт", оскаровская "Анора" и свежая интерпретация легенды о Дракуле:
- Ущелье;
- Носферату;
- Хорошая плохая девочка;
- Майнкрафт;
- Анора;
- Дракула 2025;
- Наша вина;
- Мики 17;
- Лило и Стич;
- 28 лет спустя.
В категории сериалов безоговорочным фаворитом стал второй сезон "Игры в кальмара". Среди других хитов - продолжение "Уэнздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские проекты "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя", "Кохання та полум’я" а также турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров":
- Игра в кальмара 2;
- Уэнздей 2 сезон;
- Гангстерленд;
- Зворотній напрямок;
- Будиночок на щастя 6 сезон;
- Джинни и Джорджия;
- День шакала;
- Далекий город;
- Кохання та полум’я;
- Бункер миллиардеров.
