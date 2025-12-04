Фаворитами стали продолжения сериалов "Игра в кальмара" и "Уэнздей"

Поисковая система Google обнародовала список фильмов и сериалов, которыми украинские пользователи больше всего интересовались в 2025 году.

В блоге компании отмечается, что второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" оказался на третьем месте общего рейтинга поисковых запросов - сразу после "графиков отключения света" и романтического реалити-шоу "Холостяк 2025".

Среди полнометражных релизов наибольшее внимание зрителей привлек фантастический экшн "Ущелье". За ним в списке популярности - готический хоррор "Носферату" и драматическая лента "Хорошая плохая девочка". В десятку самых интересных также вошли экранизация культовой игры "Майнкрафт", оскаровская "Анора" и свежая интерпретация легенды о Дракуле:

Ущелье;

Носферату;

Хорошая плохая девочка;

Майнкрафт;

Анора;

Дракула 2025;

Наша вина;

Мики 17;

Лило и Стич;

28 лет спустя.

В категории сериалов безоговорочным фаворитом стал второй сезон "Игры в кальмара". Среди других хитов - продолжение "Уэнздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские проекты "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя", "Кохання та полум’я" а также турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров":

Игра в кальмара 2;

Уэнздей 2 сезон;

Гангстерленд;

Зворотній напрямок;

Будиночок на щастя 6 сезон;

Джинни и Джорджия;

День шакала;

Далекий город;

Кохання та полум’я;

Бункер миллиардеров.

