Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com

Поисковая система Google обнародовала список фильмов и сериалов, которыми украинские пользователи больше всего интересовались в 2025 году.

В блоге компании отмечается, что второй сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" оказался на третьем месте общего рейтинга поисковых запросов - сразу после "графиков отключения света" и романтического реалити-шоу "Холостяк 2025".

Среди полнометражных релизов наибольшее внимание зрителей привлек фантастический экшн "Ущелье". За ним в списке популярности - готический хоррор "Носферату" и драматическая лента "Хорошая плохая девочка". В десятку самых интересных также вошли экранизация культовой игры "Майнкрафт", оскаровская "Анора" и свежая интерпретация легенды о Дракуле:

  • Ущелье;
  • Носферату;
  • Хорошая плохая девочка;
  • Майнкрафт;
  • Анора;
  • Дракула 2025;
  • Наша вина;
  • Мики 17;
  • Лило и Стич;
  • 28 лет спустя.

В категории сериалов безоговорочным фаворитом стал второй сезон "Игры в кальмара". Среди других хитов - продолжение "Уэнздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские проекты "Зворотній напрямок", "Будиночок на щастя", "Кохання та полум’я" а также турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров":

  • Игра в кальмара 2;
  • Уэнздей 2 сезон;
  • Гангстерленд;
  • Зворотній напрямок;
  • Будиночок на щастя 6 сезон;
  • Джинни и Джорджия;
  • День шакала;
  • Далекий город;
  • Кохання та полум’я;
  • Бункер миллиардеров.

