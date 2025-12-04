Еще семеро детей воссоединились со своими семьями в Украине.

Семеро украинских детей возвращены из России при содействии первой леди США Мелании Трамп. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано Белым домом.

"Еще семеро детей - шесть мальчиков и одна девочка - воссоединились со своими семьями в Украине", - сказано в заявлении.

Мелания Трамп уверяет, что ее приверженность обеспечению безопасного возвращения детей в их семьи непоколебима.

"Я высоко оцениваю лидерство и настойчивую дипломатию России и Украины в стремлении к воссоединению детей и семей. Их налаживание мостов создало ощутимую среду для сотрудничества - якорь для оптимизма. Это сотрудничество будет продолжать продвигать процесс в следующем этапе", - подчеркнула она.

Отмечает, что была оказана гуманитарная поддержка от США для реализации инициативы по воссоединению.

"Я надеюсь, что в конце концов наши совместные усилия приведут к более широкой региональной стабильности", - подчеркнула первая леди США.

Письмо Мелании Трамп к Путину

Как сообщал УНИАН, специальный представитель США Кит Келлог летом 2025 года говорил, что у него четверо внуков и он не хочет, чтобы они даже слышали когда-то о какой-то войне. Добавил, что не хочет, чтобы были смерти, разрушения, похищения детей

Келлог рассказал, что первая леди США Мелания Трамп об этом даже написала в своем письме к российскому лидеру Владимиру Путину. Как уточнил спецпредставитель, в письме содержалось требование о возвращении детей в Украину.

