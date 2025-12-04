Анкара все меньше зависит от российского газа.

Турция продлила на год контракты с Российской Федерацией на поставку газа.

Об этом сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, пишет Reuters.

"BOTAS заключила контракт с российским "Газпромом". Они продолжат получать поставки от "Газпрома" и в следующем году", - заявил министр энергетики, имея в виду турецкого государственного импортера газа.

Видео дня

Согласно контрактам, Анкара получит от России 22 миллиарда кубометров газа. Журналисты отмечают, что Турция - последний крупный покупатель российского "голубого топлива" в Европе, который, однако, постепенно сокращает этот импорт. Отмечается, что доля российского газа в газовом балансе Анкары упала ниже 40%.

Зато Турция подписала ряд соглашений о закупке сжиженного природного газа (СПГ) на длительный срок, значительная часть которого будет отправлена из США. Издание отмечает, что в этом году Вашингтон стал четвертым по величине поставщиком газа для Анкары с объемом 5,5 млрд кубометров.

Кроме этого Турция ведет переговоры с Ираном о контракте на импорт 10 млрд кубометров газа. Как уточнил турецкий энергетический министр, часть переговоров касается увеличения объема туркменского газа, который страна импортирует через Иран.

"Мы хотели бы увеличить объемы туркменского газа, поступающего через соглашение об обмене", - сказал министр.

Также он добавил, что Турция подписала в этом году однолетнее соглашение с Туркменистаном на поставку 1,3 млрд кубометров газа через Иран.

Отказ ЕС от российского газа - главные новости

Доля России на европейском газовом рынке после полномасштабного вторжения уменьшается. В частности экспорт трубопроводного газа из РФ в Евросоюз по итогам 2025 года может сократиться на 44%. Эта тенденция, вероятно, будет продолжаться, ведь страны-члены ЕС договорились ускорить отказ от российского газа.

Впрочем министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Будапешт обжалует это решение в суде после того, как оно вступит в силу. В суд также может пойти и Словакия. Из-за низкой стоимости российского газа по сравнению с СПГ, в "клубе" Фицо и Орбана может быть пополнение.

Вас также могут заинтересовать новости: