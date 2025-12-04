При этом Берлинская детализировала, что каждую ночь устраивать такие атаки оккупанты не смогут и назвала причину.

Россияне смогут запускать по Украине за ночь полторы-две тысячи "Шахедов", но при условии их накопления.

Такое мнение высказала волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Телеграфу. "Определенные ограничения в российской военной промышленности есть. Условно запускать 10 тыс. "Шахедов" в сутки они не смогут. Но смогут ли они одномоментно запустить полторы-две тысячи "Шахедов"? Накопить и потом комбинированно, с ракетами, в одну ночь запустить? Да, это абсолютно реально", - считает она.

При этом Берлинская детализировала, что каждую ночь устраивать такие атаки оккупанты не смогут и назвала причину.

"Каждый день запускать 2 тыс. "Шахедов" невозможно. Они столько не изготавливают. Но накопив дроны, запуская их с ракетами, то это абсолютно реально выйти и на 2 тыс. и на 2,5 тыс.", - отметила она.

Волонтер подчеркнула, что РФ сама производит "Шахеды", к тому же, ей активно помогает Иран, продолжая поставки, а еще к помощи россиянам подключился Китай.

"Китай постепенно начинает включаться на полную мощность. Очень помогает РФ с компонентной базой, готовыми изделиями, инженерами, инструкторов своих присылает, чтобы налаживать крупные производства. Целые заводы работают на российскую военную промышленность в Китае. Но с этим можно бороться. Есть перехватчики "Шахедов". Это успешные, классные украинские разработки", - рассказала Берлинская.

Запуски "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в РФ разрабатывают новый морской дрон, предназначенный для запуска беспилотников прямо в море. Он, вероятно, будет запускать "Шахеды" или другие похожие дроны.

Украинские аналитики рассказывали, что сам по себе морской дрон представляет собой определенную платформу над которой смонтирован каркас и крыша, на которой установлены антенны связи, навигации и камеры. Под этой крышей находится коробчатая пусковая установка для четырех, вероятно, "Шахедов".

