Премьера состоялась в лондонском кинотеатре Curzon Mayfair.

Английская актриса Кейт Уинслет появилась на мировой премьере своего нового фильма "Прощай, Джун" вместе с 21-летним сыном Джо Андерсом.

50-летняя звезда впервые стала режиссером, взявшись за экранизацию семейной драмы, в которой также сыграла одну из главных ролей. Ее сын Джо, рожденный в браке с режиссером Сэмом Мендесом, написал сценарий под псевдонимом Андерс.

Как пишет Daily Mail, Кейт с гордостью позировала рядом с сыном и признавалась журналистам, что невероятно гордится его работой. По ее словам, решение самой возглавить режиссуру стало спонтанным, но эмоционально важным - она хотела, чтобы ее сын видел, как его история оживает на съемочной площадке.

Лента рассказывает о группе разобщенных братьев и сестер, которые вынуждены объединиться во внезапных и сложных обстоятельствах. В фильме сыграли Андреа Райзборо ("Мир забвения", "Ли"), Тони Коллетт ("Наследственность", "Ее обломки"), Тимоти Сполл ("Гарри Поттер и узник Азкабана") и Джонни Флинн ("Эмма", новый сериал о "Гарри Поттере").

В карьере Джо Андерса это не первая работа, ведь ранее он уже снимался вместе с матерью в фильме "Ли" и появлялся в военной драме "1917", режиссером которой был его отец Сэм Мендес.

Дети Кейт продолжают ее кинематографическое наследие. 24-летняя Миа Триплтон уже получила положительные отзывы за роль в проекте "I Am Ruth". От третьего брака с Эдвардом Абелом Смитом Уинслет воспитывает 11-летнего Беара.

