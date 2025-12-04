По мнению Манько, проблема отсутствия людей на фронте не в недостаточной мобилизации, а в зашкаливании случаев СЗЧ.

У нас хватает людей, но не хватает информационной политики, из-за чего есть "огромное количество" случаев самовольного оставления части (СЗЧ). Об этом в интервью "Украинской правде" сказал полковник Валентин Манько, начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос, есть ли кому удерживать позиции после работы штурмовых войск, он отметил, что с этим "очень трудно".

"У нас хватает людей, но не хватает информационной политики. Из-за этого огромное количество СЗЧ. Именно этих людей нам и не хватает. Даже в России такого количества СЗЧ нет", - отметил Манько.

Полковник задался вопросом, осужден ли у нас кто-то за СЗЧ.

"У нас еще и проведение амнистии. Конечно, это будет порождать следующие и последующие СЗЧ", - сказал он.

В штурмовых войсках меньше СЗЧ

Кроме того, на вопрос о влиянии на штурмовые войска инициативы относительно новых принципов распределения личного состава между боевыми бригадами, которые обеспечат равномерное распределение, полковник заверил, что они "не получали больше, чем кто-то".

"Просто у нас меньше идет в СЗЧ. Получали мы меньше всех. Первоочередное право отбора людей не изменилось: ГУР, ДШВ, ССО, потом мы. Например, есть распределение по 100 человек на каждую часть. Из этих людей, допустим, 100 получил я, 100 - сухопутка, 100 - ТрО. У меня 95-99 ребят пойдут в бой, а у них 9-10 пойдут в бой. Остальные будут в СЗЧ, вот и вся разница. Это одна из проблем, касающаяся количества людей", - пояснил Манько.

По его словам, если бы ежемесячная мобилизация составляла не 30 тысяч, а 70 тысяч человек, то "все подразделения были бы накоплены". "В конце концов, у нас достаточная мобилизация, просто очень много в СЗЧ уходят", - сказал военнослужащий.

Проблема СЗЧ: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки подчеркнул, что количество тех, кто осуществляет СЗЧ, вскоре сравняется с количеством тех, кто воюет на поле боя.

По словам парламентария, это будет "отдельная часть общества, которая потом еще будет претензии давать тем, кто воюет". В то же время Костенко отметил, что есть разные причины СЗЧ, но подавляющее большинство убегает еще до попадания на фронт.

