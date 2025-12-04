Пиком авиаперевозок в Украине стал 2019 год, когда в страну прилетело около 15 миллионов пассажиров.

Европейские бюджетные авиакомпании готовятся вернуться на украинский рынок сразу после подписания мирного соглашения и открытия воздушного пространства.

Как пишет газета The Financial Times, авиаперевозчики прогнозируют резкий всплеск спроса как со стороны украинцев, которые будут возвращаться домой, так и из-за "туризма катастроф", когда путешественники едут в регионы, пережившие войну или другие катастрофы.

Wizz Air планирует разместить в Украине 15 самолетов в течение первых двух лет после завершения войны и увеличить их количество до 50 за семь лет. В Ryanair подчеркнули, что смогут возобновить услуги в течение двух недель после подписания мирного соглашения.

"Мы к этому готовились. Как только откроется воздушное пространство, мы очень быстро возобновим свою деятельность. Это будет значительная возможность для нас", - отметил генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

Он также прогнозирует и появление волны "туризма катастроф", сравнивая потенциальный интерес путешественников с тем, что когда-то привело миллионы людей в Берлин после падения стены.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения Wizz Air была крупнейшим иностранным перевозчиком в Украине. В 2021 году компания выполнила более 5 тысяч рейсов и входила в тройку крупнейших авиаперевозчиков страны. Пиком авиаперевозок до пандемии стал 2019 год, тогда в Украину прилетело около 15 миллионов пассажиров, а в 2021 году - 10,8 млн.

В свою очередь, руководители Ryanair посетили ключевые украинские аэропорты с планом увеличить количество пассажиров до 4 миллионов. До закрытия украинских аэропортов авиакомпания перевозила около 1,5 миллиона человек в год в Киев, Львов и Одессу.

"Мы могли бы открыть продажу билетов за две недели. Вопрос лишь в том, когда будет безопасно летать", - отметил генеральный директор Эдди Уилсон.

По его словам, широкая сеть баз в 95 европейских аэропортах позволит мгновенно запускать маршруты в Киев, Львов и Одессу. Он отметил, что Ryanair сможет быстро развернуть сеть рейсов в Украину из любого города Великобритании или Европы, обеспечив три-пять вылетов в неделю. Компания без всяких трудностей сможет перевезти 4 млн пассажиров.

Другая авиакомпания EasyJet, которая ранее не летала в Украину, тоже изучает возможность открытия маршрутов.

CEO Кентон Джарвис отметил, что у Украины есть потенциал стать "крупнейшим строительным проектом Европы", а украинцы после войны "захотят вернуться домой". По его словам, технически возобновление полетов может быть достаточно быстрым, все будет зависеть от состояния аэропортов и взлетных полос.

Сейчас Европейское агентство по авиационной безопасности сохраняет рекомендацию не летать над Украиной из-за высоких рисков для гражданской авиации, связанных с военной активностью.

Восстановление авиасообщения в Украине - главные новости

И.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах Василий Шевченко сказал, что главное препятствие для возобновления авиасообщения в Украине - страхование полетов. По его словам, стоимость услуги за один самолёт может достигать около 31 млрд грн.

Эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце отмечал, что восстановление коммерческого авиасообщения в Украине возможно частично и при условиях обеспечения безопасности и страхования самолетов и полетов.

