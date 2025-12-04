Кремль пытается представить Россию как выгодного партнера для американских компаний после войны.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, после длительной бесседы, покинули Москву ни с чем.

Как пишет обозреватель Сэмюэл Рамани в материале для The Telegraph, после пяти часов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным им не удалось достичь соглашения о территориальных границах Украины, поэтому встреча Трампа и Путина для заключения мирного соглашения временно исключена.

Обозреватель отметил, что хотя такой исход был предсказуем, администрация Трампа, все равно продолжит свою челночную дипломатию с РФ.

Видео дня

"Кремль воспользовался этим новым дипломатическим взаимодействием, представляя Россию как выгодного инвестиционного партнера для американских компаний после войны. Россия... использует экономические стимулы, чтобы навязать Украине свои условия для окончания войны", написал журналист.

Рамани рассуждает, что хотя огромные запасы природных ресурсов РФ могут показаться привлекательными, Трампу не стоит попадаться на эту удочку.

"Помимо постыдной этики игнорирования вторжения РФ в Украину и повышенного риска новой войны в Европе, путинская Россия не является надежным прибыльным партнером для американских компаний", - выразил убеждение журналист.

Он вспомнил, что арест Михаила Ходорковского, самого богатого человека России, а затем высылка генерального директора Hermitage Capital Management Билла Браудера стали поводом для тревоги иностранных инвесторов.

Тем не менее, западные компании по-прежнему могли получать значительную прибыль в РФ, накапливая активы и создавая совместные предприятия с ближайшим окружением Путина.

Развал российско-западных отношений из-за войны в Украине и авторитарный поворот Путина коренным образом изменили ситуацию для западных компаний, стремящихся вернуться на российский рынок.

После того, как европейские страны использовали доходы от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, безопасность западных компаний в России стала еще более опасной.

Журналист считает, что даже если послевоенное урегулирование положит конец опасности, западным компаниям "все равно придется лавировать в токсичном болоте российской элитной политики".

Крупномасштабные инвестиции США могут подорвать коммерческие преимущества российских элит и авторитет желающих сохранить стратегические активы в руках государства.

Кроме того, как считает журналист, российские бизнесмены, которые обогатились за счет войны, в мирное время станут проигравшими и, несомненно, дадут отпор.

"... шаткость российских совместных предприятий неизбежно станет очевидной. Эти политические риски подчеркивают, почему контракты, кажущиеся прибыльными, на самом деле таковыми не являются", - отметил журналист.

Рамани подчеркнул, что Кремль потакает деловым инстинктам Трампа, чтобы завоевать его расположение.

"Эти предложения почти наверняка троянские кони, и Трампу следует их отвергнуть", - подытожил обозреватель.

Переговоры о прекращении войны в Украине

На днях в Москве состоялись переговоры о прекращении войны РФ против Украины. Прогнозируемо он никаких результатов не дали.

Сегодня Трамп заявил, что Путин будто бы хочет прекратить войну против Украины. Он сослался на то, что такое впечатление сложилось у его спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, которые 2 декабря находились с визитом в Москве, где встретились с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: