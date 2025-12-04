Перед страной встают серьезные логистические проблемы.

Украина в этом году сохранит урожай зерновых и масличных культур на уровне 81,4 миллиона тонн против 79 млн тонн в 2024 году. При таких показателях экспорт в текущем сезоне потенциально мог бы вырасти до 49 млн тонн против 46,7 млн тонн в прошлом сезоне.

Такие прогнозы дает Украинская зерновая ассоциация.

Аналитики отмечают, что это оптимистический сценарий, реализация которого зависит от преодоления логистических вызовов.

Видео дня

Экспорт зерна из Украины испытывает негативное влияние из-за постоянных российских террористических ударов по критической инфраструктуре - энергетике, железной дороге и морским портам. В результате транспортные узлы не могут работать на полную мощность.

Невозможность экспортировать достаточные объемы урожая не только приведет к убыткам украинских фермеров, но и может стать сильным ударом для экономики Украины и ее платежного баланса.

Эксперты прогнозируют следующие цифры по урожаю и потенциальному экспорту:

пшеница: 22,5 млн тонн против 22,4 млн тонн в 2024, экспорт - до 16,5 млн тонн;

ячмень: 4,9 млн тонн против 5,6 млн тонн в 2024, экспорт - до 2,3 млн тонн;

подсолнечник: 11,5 млн тонн против 12,8 млн тонн в 2024. Традиционно почти весь подсолнечник будет переработан в Украине - 11,4 млн тонн;

рапс: 3,2 млн тонн против 3,8 млн тонн в 2024, экспорт - до 2,1 млн тонн, остальное - внутренняя переработка;

соя: 5 млн тонн, что значительно меньше, чем 6,8 млн тонн в прошлом году, экспорт - до 2,5 млн тонн, остальное - внутренняя переработка.

В Ассоциации отметили, что ожидания относительно нынешнего урожая кукурузы хорошие благодаря благоприятным погодным условиям и урожайности культуры. Поэтому общий объем должен составить 32 млн тонн по сравнению с 25,9 млн тонн в прошлом году. Потенциальный экспорт культуры - до 25 млн тонн.

По урожаю 2026 года, аналитики ожидают общий сбор на уровне 84,5 млн тонн зерновых и масличных, а потенциальный экспорт - в пределах 50 млн тонн.

Урожай в Украине - главные новости

Аналитики предостерегают, что урожай подсолнечника в 2025 году будет меньше и худшего качества, чем в прошлом, поэтому Украина постепенно теряет позиции мирового лидера по экспорту подсолнечного масла в пользу страны-агрессора, России.

Но урожай картофеля в Украине будет лучше прошлогоднего благодаря расширению площадей под овощ в средних и крупных хозяйствах, поэтому потребителям, в отличие от предыдущего сезона, картофеля будет хватать.

Вас также могут заинтересовать новости: