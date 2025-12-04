Украина в этом году сохранит урожай зерновых и масличных культур на уровне 81,4 миллиона тонн против 79 млн тонн в 2024 году. При таких показателях экспорт в текущем сезоне потенциально мог бы вырасти до 49 млн тонн против 46,7 млн тонн в прошлом сезоне.
Такие прогнозы дает Украинская зерновая ассоциация.
Аналитики отмечают, что это оптимистический сценарий, реализация которого зависит от преодоления логистических вызовов.
Экспорт зерна из Украины испытывает негативное влияние из-за постоянных российских террористических ударов по критической инфраструктуре - энергетике, железной дороге и морским портам. В результате транспортные узлы не могут работать на полную мощность.
Невозможность экспортировать достаточные объемы урожая не только приведет к убыткам украинских фермеров, но и может стать сильным ударом для экономики Украины и ее платежного баланса.
Эксперты прогнозируют следующие цифры по урожаю и потенциальному экспорту:
- пшеница: 22,5 млн тонн против 22,4 млн тонн в 2024, экспорт - до 16,5 млн тонн;
- ячмень: 4,9 млн тонн против 5,6 млн тонн в 2024, экспорт - до 2,3 млн тонн;
- подсолнечник: 11,5 млн тонн против 12,8 млн тонн в 2024. Традиционно почти весь подсолнечник будет переработан в Украине - 11,4 млн тонн;
- рапс: 3,2 млн тонн против 3,8 млн тонн в 2024, экспорт - до 2,1 млн тонн, остальное - внутренняя переработка;
- соя: 5 млн тонн, что значительно меньше, чем 6,8 млн тонн в прошлом году, экспорт - до 2,5 млн тонн, остальное - внутренняя переработка.
В Ассоциации отметили, что ожидания относительно нынешнего урожая кукурузы хорошие благодаря благоприятным погодным условиям и урожайности культуры. Поэтому общий объем должен составить 32 млн тонн по сравнению с 25,9 млн тонн в прошлом году. Потенциальный экспорт культуры - до 25 млн тонн.
По урожаю 2026 года, аналитики ожидают общий сбор на уровне 84,5 млн тонн зерновых и масличных, а потенциальный экспорт - в пределах 50 млн тонн.
Урожай в Украине - главные новости
Аналитики предостерегают, что урожай подсолнечника в 2025 году будет меньше и худшего качества, чем в прошлом, поэтому Украина постепенно теряет позиции мирового лидера по экспорту подсолнечного масла в пользу страны-агрессора, России.
Но урожай картофеля в Украине будет лучше прошлогоднего благодаря расширению площадей под овощ в средних и крупных хозяйствах, поэтому потребителям, в отличие от предыдущего сезона, картофеля будет хватать.