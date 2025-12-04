Четыре неопознанных беспилотника следовали по той же траектории, что и самолет президента Украины.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского перед приземлением в аэропорту Дублина преследовали четыре дрона военного типа. Об этом сообщает The Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что инцидент произошел 1 декабря во время визита Зеленского в Ирландию. Источники рассказали журналистам, что четыре неопознанных беспилотника нарушили запрет на полеты и следовали по той же траектории, что и самолет президента Украины, который направлялся в аэропорт Дублина.

В издании поделились, что самолет приземлился немного раньше графика. По словам источников, дроны взлетели с северо-востока Дублина. Тем не менее, пока неизвестно, взлетели ли дроны с суши или с незамеченного корабля.

Более того, позже эти беспилотники кружили над кораблем ирландских ВМС "LÉ William Butler Yeats", который был тайно развернут в Ирландском море прямо перед визитом Зеленского, добавили в издании. Источники сообщили журналистам, что местные правоохранители уже проводят расследование.

В издании отметили, что службы безопасности Ирландии установили, что беспилотники в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими и имели военное назначение. Было принято решение не сбивать дроны, и на борту корабля ирландских ВМС не было возможности их обезвредить.

Зеленский выступил в парламенте Ирландии - что известно

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин выступил в парламенте Ирландии. Он заявил, что сейчас наша страна ближе к миру, чем когда-либо.

Кроме того, Зеленский сказал, что "сильная страна может начать войну, но и другая сильная страна может сделать так, чтобы война прекратилась". Также он попросил напоминать миру, что российское вторжение в Украину является "криминальным и неспровоцированным актом агрессии".

