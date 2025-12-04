Самолет президента Украины Владимира Зеленского перед приземлением в аэропорту Дублина преследовали четыре дрона военного типа. Об этом сообщает The Journal со ссылкой на источники.
Отмечается, что инцидент произошел 1 декабря во время визита Зеленского в Ирландию. Источники рассказали журналистам, что четыре неопознанных беспилотника нарушили запрет на полеты и следовали по той же траектории, что и самолет президента Украины, который направлялся в аэропорт Дублина.
В издании поделились, что самолет приземлился немного раньше графика. По словам источников, дроны взлетели с северо-востока Дублина. Тем не менее, пока неизвестно, взлетели ли дроны с суши или с незамеченного корабля.
Более того, позже эти беспилотники кружили над кораблем ирландских ВМС "LÉ William Butler Yeats", который был тайно развернут в Ирландском море прямо перед визитом Зеленского, добавили в издании. Источники сообщили журналистам, что местные правоохранители уже проводят расследование.
В издании отметили, что службы безопасности Ирландии установили, что беспилотники в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими и имели военное назначение. Было принято решение не сбивать дроны, и на борту корабля ирландских ВМС не было возможности их обезвредить.
Зеленский выступил в парламенте Ирландии - что известно
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин выступил в парламенте Ирландии. Он заявил, что сейчас наша страна ближе к миру, чем когда-либо.
Кроме того, Зеленский сказал, что "сильная страна может начать войну, но и другая сильная страна может сделать так, чтобы война прекратилась". Также он попросил напоминать миру, что российское вторжение в Украину является "криминальным и неспровоцированным актом агрессии".