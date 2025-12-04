Она отметила, что по ее мнению, все это нужно Кремлю, чтобы замерить "температуру по больнице".

В настоящее время у российского диктатора Владимира Путина нет оснований останавливать войну против Украины.

Такое мнение высказала волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью Телеграфу. "На данный момент не вижу ни одной причины, почему Путин должен остановиться... Россияне находятся в наступлении, у них есть существенные успехи. Это не огромные прорывы на сотни километров, но каждый день - это село за селом. Тактикой "тысячи порезов" они продвигаются вперед и съедают нашу землю, уничтожают наших людей", - объяснила свою точку зрения волонтер.

Берлинская добавила, что "мирный план", написанный россиянами, но выдаваемый за американский, не сработает.

"Россияне организовали спектакль, сами написав план. Американцы, к сожалению, глотнули эту наживку и начали продавливать Украину российским планом. Украинцы с европейцами начали быстро корректировать эти пункты, а в результате из Кремля прозвучало, что им ничего не подходит", - описала происходящее волонтер.

"То есть слизняк Путина Дмитриев вместе со своими шефами организовывает огромное представление, где половина мировых элит бегает, делает какие-то активные движения, перегоняет воздух, а в результате это российский план, на который даже сами россияне не согласны. А между тем, теряется время и сгорают люди", - высказала свои мысли о "мирном плане" Берлинская.

Она пояснила, что по ее мнению, все это нужно Кремлю, чтобы замерить "температуру по больнице".

"Этот спектакль показал расстановку сил на шахматной доске: кто как среагировал, какие были следующие шаги? То есть посмотреть, как противник движется, что делают европейцы, американцы, что делает украинский президент в таких случаях? Это же супер полезно! Ты получаешь много данных, чтобы прогнозировать и планировать дальнейшие действия", - пояснила замысел Путина волонтер.

Она добавила, что также Путин, по сути, оставил в дураках американских чиновников, выставил их на посмешище, показав, насколько некомпетентно там решаются вопросы геостратегической важности.

"То есть какой-то путинский клерк может подсунуть цидулку, ее прогоняют через условный Google Translate, а после этого Марко Рубио (госсекретарь США - ред.) говорит, что это американский план, который разрабатывался в Вашингтоне. Вы понимаете, как они сейчас выглядят в глазах Китая, который тщательно наблюдает за этими процессами", - поделилась мнением волонтер.

Еще одна выгода, которую получит Путин - это раскол в украинском обществе. Берлинская отметила, что с появлением "мирного плана", оживились ботофермы и так называемые "украинцы" начали тысячами писать комментарии вроде надо принимать любые условия, надо сдаваться.

"Даже у некоторых реальных людей, когда они видят вал таких комментариев, включается определенный коллективный психоз. И они начинают думать: а может, действительно, надо на все соглашаться? И это при том, что Путин ни на что не соглашается! То есть, создается фиктивная иллюзия, будто Путин, если ему отдать что-то, готов остановиться. Это базовые правила - надо разочаровывать противоположную сторону. К сожалению, россияне успешно это делают", - констатировала она.

Волонтер признала, что в настоящее время ситуация в Украине сложная, поскольку страна несет потери, есть удары по объектам энергетики, прилетает по жилым домам, гибнет мирное население.

"Но у нас есть еще запас прочности. Мы можем сделать так, чтобы Путин остановился. Это не значит, что мы сразу же вернем границы 1991 года, но мы можем сделать так, чтобы они не продвигались дальше", - выразила уверенность Берлинская.

