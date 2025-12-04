По словам Манько, за последний месяц там было стремительное продвижение врага, но он был отброшен далеко назад.

Оккупанты не прекращают попыток зайти в Гуляйполе, но взять этот город "тяжелая история". В настоящее время они протиснулись в город диверсионными группами.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал Валентин Манько, начальник управления штурмовых подразделений ВСУ. "Нельзя сказать, что враг зашел в Гуляйполе. Заходит 3-4 человечка в туман. Туман сходит, мы их замечаем и сразу уничтожаем. Это постоянная работа. Россияне не прекращают попытки зайти в Гуляйполе. Просто забрасывают мясом", - отметил Манько.

Он рассказал о видео, на котором россияне "вдвоем ложатся и стреляются". "Они понимают, что идут в одну сторону. Закрепиться невозможно. Взять Гуляйполе - тяжелая история", - сказал Манько.

По его словам, нужно использовать технику, и враг пытался заходить на ней. Впрочем, из 8-10-12 единиц их техники несколько возвращались обратно, а остальные украинские войска уничтожали.

"Противник зашел малыми группами на северо-восточные окраины, попытался закрепиться, не удалось. Погода, туманы вредят нашей полноценной разведке. Но мы их уничтожаем", - подчеркнул военный.

Отвечая на вопрос о якобы стремительном продвижении россиян в районе Гуляйполя, Манько заметил: "Это соответствует действительности, но мы оттеснили противника далеко назад".

"Не могу говорить, где именно, потому что как только заявляю, что какое-то село зачистили, противник сразу применяет по нему авиацию, артиллерию, переставляет свои подразделения, чтобы нас выбить. Зачем мне подставлять там своих людей?", - сказал он.

Ситуация в районе Гуляйполя

Как сообщалось, ранее военный обозреватель Денис Попович заметил, что оккупантов удалось остановить на подступах к городу Гуляйполе, но ситуация остается очень напряженной.

По словам Поповича, ситуация там "крайне напряженная и неблагоприятная для ВСУ". Кроме того, отметил он, если враг перебрасывает туда дополнительные силы, то это означает, что он не отказался от попыток занять город.

