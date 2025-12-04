На сегодняшнем заседании Киевсовета планируется принять решение об увеличении помощи военным еще на 800 миллионов гривен. Об этом сообщил на сессии мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен принять изменения в целевую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц". И увеличить ее финансирование еще почти на 800 млн грн. В этих средствах, в частности, - возможность предоставления материальной помощи на компенсацию за приобретение женского бронежилета", - написал Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что запрос о бронежилетах поступил от женщин, которые служат в ВСУ.

Также, по словам Кличко, дополнительные деньги предполагается направить на компенсации и материальную помощь военным.

"Речь идет об увеличении расходов на предоставление частичной компенсации за приобретенный автомобиль киевлянам с инвалидностью вследствие войны 1 группы. И лицам с инвалидностью 1 и 2 групп, которые получили тяжелые ранения или увечья, защищая Украину. Предусмотрено и увеличение материальной помощи киевлянам студентам-защитникам и защитницам. А именно - на частичную оплату обучения в учреждениях высшего образования", - отметил мэр.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в этом году на поддержку Сил обороны и безопасности столица уже выделила из бюджета 12 млрд грн.

