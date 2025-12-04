фото t.me/vitaliy_klitschko

На сегодняшнем заседании Киевсовета планируется принять решение об увеличении помощи военным еще на 800 миллионов гривен. Об этом сообщил на сессии мэр столицы Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен принять изменения в целевую программу "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц". И увеличить ее финансирование еще почти на 800 млн грн. В этих средствах, в частности, - возможность предоставления материальной помощи на компенсацию за приобретение женского бронежилета", - написал Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что запрос о бронежилетах поступил от женщин, которые служат в ВСУ.

Также, по словам Кличко, дополнительные деньги предполагается направить на компенсации и материальную помощь военным.

"Речь идет об увеличении расходов на предоставление частичной компенсации за приобретенный автомобиль киевлянам с инвалидностью вследствие войны 1 группы. И лицам с инвалидностью 1 и 2 групп, которые получили тяжелые ранения или увечья, защищая Украину. Предусмотрено и увеличение материальной помощи киевлянам студентам-защитникам и защитницам. А именно - на частичную оплату обучения в учреждениях высшего образования", - отметил мэр.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в этом году на поддержку Сил обороны и безопасности столица уже выделила из бюджета 12 млрд грн.

