Украинский шеф-повар и ресторатор Ольга Мартыновская призналась, что хотела бы сделать себе одну из популярных пластических операций.

36-летняя звезда кулинарного реалити-шоу "МастерШеф" опубликовала в своем Instagram-аккаунте разговорное видео, в котором сообщила, что идет к косметологу прятать "мешки" под глазами. Женщина честно призналась подписчикам, что не хочет стареть:

"Думаю о нижнем блефаро, но пока съемки, то нельзя. Хочется окончания войны, продолжения жизни и не быстро состариться".

Справка: Нижняя блефаропластика - это хирургическая операция, направленная на коррекцию нижнего века путем удаления лишней кожи и жировых мешков под глазами. Процедура, которая помогает устранить возрастные изменения и придать лицу более молодой вид, также может включать подтяжку средней трети лица.

Как сообщал УНИАН, этой осенью Ольга Мартыновская признавалась, что делает уколы ботокса в лицо и шею, а также "увлажняет" губы. Судья шоу "МастерШеф" объясняет это появлением морщин из-за активной мимики. Кроме того, ресторатор рассказала, что потратила более 100 тысяч гривень на блефаропластику, и довольна результатом.

