Также у россиян есть продвижение возле села Тихое неподалеку от города.

Российским захватчикам за последние сутки удалось продвинуться возле Волчанска в Харьковской области. Об этом говорится в анализе мониторингового проекта DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Тихого, Ямполя и Новоэкономичного", - говорится в сообщении.

При этом, село Тихое вблизи Волчанска считается оккупированным.

Видео дня

В то же время статус поселка Ямполь Лиманской городской общины Донецкой области на карте DeepState указывается как "неопределенный".

Статус Новоэкономичного возле Мирнограда в Донецкой области тоже не определен.

Ситуация в Волчанске - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 декабря начальник пограничной заставы подразделения огневой поддержки бригады "Гарт" с позывным "Альпина" отметил, что украинские защитники не позволяют захватчикам продвигаться в Волчанске, несмотря на фактическое уничтожение города.

В то же время в ноябре майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук отмечал, что россияне пытаются обходить Волчанск с флангов с целью дальнейшего создания охватов с обеих сторон для большего давления на город и продвижения дальше с севера на юг Харьковщины.

