Принц Гарри совершил неожиданное появление в американском "The Late Show", где принял участие в комедийном скетче и позволил себе резкую шутку о президенте Соединенных Штатов Америки Дональде Трампе.

Как передает Mirror, герцог Сассекский перевоплотился в претендента на роль рождественского принца для фильмов сети Hallmark. Он бродил по студии и делал вид, что ищет кастинг для вымышленного фильма "Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas in Nebraska".

Ведущий Стивен Колбер спросил, зачем настоящему принцу такая роль, а Гарри ответил: "Вы, американцы, одержимы рождественскими фильмами, и вы явно одержимы монархией, так почему бы и нет?". Когда ведущий возразил утверждение об "одержимости", Гарри намекнул на недавние протесты "No Kings", направленные против администрации Трампа:

"В самом деле? А я слышал, вы выбрали себе короля".

Эпизод стал уже вторым появлением Гарри на шоу, впервые он был гостем в 2023 году, когда презентовал мемуары "Запасной". Издание напоминает, что интервью принца тогда поставило рекорд просмотров за два года.

