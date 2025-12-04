Силы обороны уничтожили российскую ДРГ, которая проникла на окраины села Дорополье неподалеку от Гуляйполя.

Российские захватчики распространили ложь о якобы захвате одного из сел возле Гуляйполя. Однако, украинские военные опровергли российские пропагандистские утверждения. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram, российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки.

В частности, россияне заявляют, что якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области.

"Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Как пояснили в Генштабе, суть заключается в том, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. "На данный момент эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

Так, во время контрдиверсионных мероприятий еще на подходе к населенному пункту были уничтожены трое захватчиков, а еще двое (вероятно те смертники, которые имели задание продемонстрировать российские флаги в якобы захваченном ими селе) - были уничтожены чуть позже.

Справка УНИАН. Село Доброполье расположено к северу от города Гуляйполе на админгранице Запорожской и Днепропетровской областей. Не следует путать его с городом Доброполье в Донецкой области, возле которого летом россияне совершили так называемый Добропольский прорыв.

Бои за Гуляйполе

Ранее начальник управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько в интервью для Украинской правды отметил, что российские захватчики не прекращают попыток зайти в Гуляйполе, но погода постепенно меняется, ведь сход тумана позволяет быстрее выявлять оккупационные группы и уничтожать их.

Военный обозреватель Денис Попович в своем анализе ситуации вокруг Гуляйполя отмечает, что наступление российских войск на Гуляйполе остановлено, но оккупанты остаются на подступах к городу.

Вас также могут заинтересовать новости: