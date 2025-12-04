Повышение стоимости тарифов обусловлено ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий.

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал повышение ряда тарифов уже с 18 декабря и в течение начала 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026 года постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов предоплаты, а начиная с 1 января 2026 года и в течение нескольких месяцев - некоторых контрактных и бизнес-тарифов", - говорится в сообщении.

Видео дня

В компании отметили, что вместе с обновленными условиями абоненты получат дополнительную возможность без доплаты увеличить объемы определенных услуг в тарифе.

Повышение стоимости тарифов обусловлено ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы подорожала на 60%.

"Из-за частых отключений электроэнергии также существенно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистике. В ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раз по сравнению с летним периодом. Такие расходы критически важны, чтобы круглосуточно поддерживать стабильность сети", - отметили в компании.

В "Киевстар" заверили, что клиенты будут заблаговременно уведомлены об изменении стоимости тарифов. Абоненты получат SMS, а координаторы бизнес-клиентов письмо на e-mail с деталями.

При этом в компании пока не указали, какие именно тарифы вырастут в цене. Однако, по данным технического сообщества рынка телекоммуникаций "MZU - Мобильная Связь Украины", речь идет о предложениях линейки LOVE UA:

LOVE UA База подорожает на 50 грн - со 150 до 200 грн за 4 недели;

LOVE UA Безлим 2024 вырастет на 75 грн - с 225 до 300 грн;

LOVE UA Песня 2024 на 50 грн - с 250 до 300 грн;

LOVE UA Свет 2024 на 60 грн - с 200 до 260 грн;

LOVE UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия) на 50 грн - со 150 грн до 200 грн;

LOVE UA Свобода 2024 вырастет на на 65 грн - со 125 грн до 190 грн.

УНИАН обратился в пресс-службу "Киевстар" с запросом о подтверждении конкретных сумм и перечня тарифов, которые вырастут в цене. На момент публикации материала ответ от компании еще не поступил.

Мобильная связь в Украине - последние новости

24 ноября в Украине запустили тестирование новейшей спутниковой технологии Starlink Direct to Cell. Таким образом абоненты "Киевстар" могут отправлять SMS напрямую через спутник даже при полном отсутствии мобильной связи без дополнительной оплаты.

25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает требования к качеству и скорости мобильной связи и интернета. Закон должен усилить развитие связи в селах, а также позволит оставить национальный роуминг и после войны, что уже сейчас помогает абонентам переключаться между операторами в случае проблем с сигналом.

Вас также могут заинтересовать новости: