Комиссия должна будет предоставить предложения относительно необходимых изменений в прохождении срочниками службы в НГУ.

В МВД создали специальную следственную комиссию, которая исследует первопричины трагедии в Днепре на заводе "Южмаш".

Об этом министр сообщил внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет сайт МВД.

Также эта комиссия должна будет предоставить предложения относительно необходимых изменений в прохождении срочниками службы в НГУ и ГПСУ.

"С моей стороны назначена служебная проверка и создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения относительно того, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем", - сказал Монастырский.

Денис Монастырский также отметил, что по выводам следственной комиссии МВД будут сделаны кадровые решения в отношении лиц, которые были причастны к допущению этой ситуации.

Министр выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших 27 января.

Расстрел в Днепре 27 января: что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.