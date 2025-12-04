Компания Google опубликовала итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов среди украинцев за 2025 год.
Об этом сообщает Google Украина.
Согласно рейтингу Google, первую строчку общего рейтинга, как и в прошлом году, занял запрос "График отключения света". На втором месте оказался телепроект "Холостяк 2025", а третью позицию занял сериал "Игра в кальмара 2". В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".
Самые популярные запросы года:
- График отключения света.
- Холостяк 2025.
- Игра в кальмара 2
- Лабубу.
- Усик Дюбуа.
- Венздей 2 сезон.
- Ущелье.
- Гангстерленд.
- Евровидение 2025.
- НАБУ.
В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Украинцы также активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Усик.
- Тарас Цимбалюк.
- Юлия Свириденко.
- Тимур Миндич.
- Макс Корж.
- Мелания Трамп.
- Леся Никитюк.
- Константин Темляк.
- Геннадий Труханов.
- Джозеф Паркер.
В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.
Ушли навсегда:
- Анна Жук.
- Андрей Парубий.
- Роман Попов.
- Оззи Осборн.
- Максим Нелипа.
- Евгения Добровольская.
- Тигран Кеосаян.
- Чарли Кирк.
- Юрий Николаев.
- Халк Хоган.
В сфере кинематографа наибольший интерес вызвал фантастический боевик "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и эротическая драма "Хорошая плохая девочка". Также в десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фильм "Анора" и ремейк истории о Дракуле.
Фильм:
- Ущелье.
- Носферату.
- Хорошая плохая девочка.
- Майнкрафт.
- Анора.
- Дракула 2025.
- Наша вина.
- Мики 17.
- Лило и Стич.
- 28 лет спустя.
Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". Также в топе находится новый сезон "Венздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Обратное направление", "Домик на счастье" и "Любовь и пламя", а также турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".
В категории "Покупки" лидером года стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме того, украинцы интересовались приобретением пикапов для Вооруженных сил Украины, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.
Покупка:
- Лабубу.
- Пикап для ВСУ.
- Айфон 17.
- Женская военная форма.
- Красивая вышиванка.
- Экофлоу.
- Дрогобычская соль.
- Военные облигации.
- Валюта в банке.
- Генератор.
В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".
Вопрос: "Что такое?":
- Белый билет.
- НАБУ.
- Мобилизационное распоряжение.
- Договор пожизненного содержания.
- ТРО.
- Отпуск за счет службы.
- Военная присяга.
- Социальное сопровождение ветеранов.
- Военный учет.
- Растаможка на ВСУ.
Самые популярные запросы украинцев в Google в 2024 году
По данным Google, украинские пользователи в прошлом году больше всего интересовались запросом "График отключения света" и "Евро 2024". Также в топе запросов года были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".
Среди поисковых запросов в категории "Персона", интерес к которой рос больше всего, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди других известных личностей в поле зрения украинцев были Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.
В контексте потерь 2024 года украинцы проявляли интерес к таким личностям, как Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон. А в категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".