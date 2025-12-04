/ фото ua.depositphotos.com

Компания Google опубликовала итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов среди украинцев за 2025 год.

Об этом сообщает Google Украина.

Согласно рейтингу Google, первую строчку общего рейтинга, как и в прошлом году, занял запрос "График отключения света". На втором месте оказался телепроект "Холостяк 2025", а третью позицию занял сериал "Игра в кальмара 2". В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".

Самые популярные запросы года:

  1. График отключения света.
  2. Холостяк 2025.
  3. Игра в кальмара 2
  4. Лабубу.
  5. Усик Дюбуа.
  6. Венздей 2 сезон.
  7. Ущелье.
  8. Гангстерленд.
  9. Евровидение 2025.
  10. НАБУ.

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Украинцы также активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  1. Александр Усик.
  2. Тарас Цимбалюк.
  3. Юлия Свириденко.
  4. Тимур Миндич.
  5. Макс Корж.
  6. Мелания Трамп.
  7. Леся Никитюк.
  8. Константин Темляк.
  9. Геннадий Труханов.
  10. Джозеф Паркер.

В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Ушли навсегда:

  1. Анна Жук.
  2. Андрей Парубий.
  3. Роман Попов.
  4. Оззи Осборн.
  5. Максим Нелипа.
  6. Евгения Добровольская.
  7. Тигран Кеосаян.
  8. Чарли Кирк.
  9. Юрий Николаев.
  10. Халк Хоган.

В сфере кинематографа наибольший интерес вызвал фантастический боевик "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и эротическая драма "Хорошая плохая девочка". Также в десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фильм "Анора" и ремейк истории о Дракуле.

Фильм:

  1. Ущелье.
  2. Носферату.
  3. Хорошая плохая девочка.
  4. Майнкрафт.
  5. Анора.
  6. Дракула 2025.
  7. Наша вина.
  8. Мики 17.
  9. Лило и Стич.
  10. 28 лет спустя.

Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". Также в топе находится новый сезон "Венздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Обратное направление", "Домик на счастье" и "Любовь и пламя", а также турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".

В категории "Покупки" лидером года стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме того, украинцы интересовались приобретением пикапов для Вооруженных сил Украины, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

Покупка:

  1. Лабубу.
  2. Пикап для ВСУ.
  3. Айфон 17.
  4. Женская военная форма.
  5. Красивая вышиванка.
  6. Экофлоу.
  7. Дрогобычская соль.
  8. Военные облигации.
  9. Валюта в банке.
  10. Генератор.

В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".

Вопрос: "Что такое?":

  1. Белый билет.
  2. НАБУ.
  3. Мобилизационное распоряжение.
  4. Договор пожизненного содержания.
  5. ТРО.
  6. Отпуск за счет службы.
  7. Военная присяга.
  8. Социальное сопровождение ветеранов.
  9. Военный учет.
  10. Растаможка на ВСУ.

Самые популярные запросы украинцев в Google в 2024 году

По данным Google, украинские пользователи в прошлом году больше всего интересовались запросом "График отключения света" и "Евро 2024". Также в топе запросов года были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

Среди поисковых запросов в категории "Персона", интерес к которой рос больше всего, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди других известных личностей в поле зрения украинцев были Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.

В контексте потерь 2024 года украинцы проявляли интерес к таким личностям, как Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон. А в категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

