Компания Google опубликовала итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов среди украинцев за 2025 год.

Об этом сообщает Google Украина.

Согласно рейтингу Google, первую строчку общего рейтинга, как и в прошлом году, занял запрос "График отключения света". На втором месте оказался телепроект "Холостяк 2025", а третью позицию занял сериал "Игра в кальмара 2". В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик Дюбуа", "Евровидение 2025" и "НАБУ".

Самые популярные запросы года:

График отключения света. Холостяк 2025. Игра в кальмара 2 Лабубу. Усик Дюбуа. Венздей 2 сезон. Ущелье. Гангстерленд. Евровидение 2025. НАБУ.

В категории "Персона" лидером по росту интереса стал боксер Александр Усик. Украинцы также активно искали информацию об актере и новом "холостяке" Тарасе Цимбалюке, премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Усик. Тарас Цимбалюк. Юлия Свириденко. Тимур Миндич. Макс Корж. Мелания Трамп. Леся Никитюк. Константин Темляк. Геннадий Труханов. Джозеф Паркер.

В категории "Потери" наибольшее количество запросов касалось блогера Анны Жук, политика Андрея Парубия, актера Романа Попова и рок-музыканта Оззи Осборна.

Ушли навсегда:

Анна Жук. Андрей Парубий. Роман Попов. Оззи Осборн. Максим Нелипа. Евгения Добровольская. Тигран Кеосаян. Чарли Кирк. Юрий Николаев. Халк Хоган.

В сфере кинематографа наибольший интерес вызвал фантастический боевик "Ущелье". Второе и третье места заняли готический фильм ужасов "Носферату" и эротическая драма "Хорошая плохая девочка". Также в десятку попали фильм по мотивам популярной компьютерной игры "Майнкрафт", лауреат "Оскара" фильм "Анора" и ремейк истории о Дракуле.

Фильм:

Ущелье. Носферату. Хорошая плохая девочка. Майнкрафт. Анора. Дракула 2025. Наша вина. Мики 17. Лило и Стич. 28 лет спустя.

Лидером в категории телевизионных сериалов стал второй сезон "Игры в кальмара". Также в топе находится новый сезон "Венздей", британская криминальная драма "Гангстерленд", украинские сериалы "Обратное направление", "Домик на счастье" и "Любовь и пламя", а также турецкий сериал "Далекий город" и испанский "Бункер миллиардеров".

В категории "Покупки" лидером года стал запрос на игрушку "Лабубу". Кроме того, украинцы интересовались приобретением пикапов для Вооруженных сил Украины, женской военной формы и зарядных станций EcoFlow.

Покупка:

Лабубу. Пикап для ВСУ. Айфон 17. Женская военная форма. Красивая вышиванка. Экофлоу. Дрогобычская соль. Военные облигации. Валюта в банке. Генератор.

В 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".

Вопрос: "Что такое?":

Белый билет. НАБУ. Мобилизационное распоряжение. Договор пожизненного содержания. ТРО. Отпуск за счет службы. Военная присяга. Социальное сопровождение ветеранов. Военный учет. Растаможка на ВСУ.

По данным Google, украинские пользователи в прошлом году больше всего интересовались запросом "График отключения света" и "Евро 2024". Также в топе запросов года были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

Среди поисковых запросов в категории "Персона", интерес к которой рос больше всего, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди других известных личностей в поле зрения украинцев были Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.

В контексте потерь 2024 года украинцы проявляли интерес к таким личностям, как Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон. А в категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе".

