Агентство Fitch Ratings снизило свои прогнозы по ценам на нефть на 2025-2027 годы на фоне избытка предложения на рынке и роста производства сырья.

Цены на нефть 4 декабря выросли на фоне очередной украинской атаки на нефтяную инфраструктуру России и затягивания мирных переговоров по завершению украинско-российской войны, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 12:55 по киевскому времени стоимость нефти Brent выросла на 29 центов, до 62,96 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI выросла на 38 центов, до 59,33 доллара за баррель.

Издание со ссылкой на источник в разведке отмечает, что 3 декабря стало известно об ударе Украины по нефтепроводу "Дружба" в Тамбовской области РФ. Журналисты констатируют, что это уже пятая атака на нефтепровод, который транспортирует российскую нефть в Венгрию и Словакию. Вместе с тем, оператор нефтепровода и венгерская нефтегазовая компания позже заявили, что поставки по нефтепроводу происходит в обычном режиме.

"Кампания Украины с использованием дронов против российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры перешла в более устойчивую и стратегически скоординированную фазу", - говорится в отчете консалтинговой компании Kpler.

В нем также отмечается, что удары по нефтеперерабатывающим заводам повторяются, чтобы усложнить восстановление их работы.

"Это привело к снижению объемов переработки нефти в России до около 5 миллионов баррелей в сутки в период с сентября по ноябрь, что на 335 000 баррелей в сутки меньше, чем в прошлом году, причем больше всего пострадал бензин, а производство газойля существенно сократилось", - отмечается в отчете.

Поддержало рост цен и отсутствие прогресса в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Издание отмечает, что представители президента США Дональда Трампа вышли из мирных переговоров с Кремлем без конкретных прорывов в вопросе окончания войны. Американский лидер заявил, что не ясно, что будет дальше.

В то же время агентство Fitch Ratings снизило свои прогнозы по ценам на нефть на 2025-2027 годы на фоне избытка предложения на рынке и роста производства сырья, которое, как ожидается, превысит спрос.

Удары по энергетической инфраструктуре России - последние новости

Как сообщил УНИАН источник в разведке, в первую ночь зимы в России произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы, подпитывая финансовые и военные возможности агрессора.

Это далеко не первый удар Сил обороны по энергетической инфраструктуре РФ. Так, в ночь на 13 августа 2025 года беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в двух областях РФ, а также нефтеперекачивающую станцию в Брянской области, которая используется для транспортировки российской нефти в Европу

Не забывают украинские дроны и о российских НПЗ. С начала августа Украина нанесла не менее 28 ударов по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам.

