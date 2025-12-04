Президент Украины проинформировал, что встреча состоится сегодня или завтра.

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США для проведения переговоров с американской делегацией, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

"Был ряд встреч у нашей делегации во Флориде с американской стороной. Мы подготовили некоторые решения, предложения на наше видение совместно с американской стороной", - отметил Зеленский.

Он добавил, что после этого американская делегация отправилась в Россию.

Видео дня

"О чем там были разговоры, в каком конструктивном формате или нет, я, честно говоря, не могу ответить", - сказал президент Украины.

Зеленский подтвердил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник ВСУ Андрей Гнатов вылетели в США.

"Я буду знать больше, более широкую информацию, после того, как они встретятся, и они мне позвонят", - отметил он.

Зеленский также уточнил, когда должна состояться встреча с американской делегацией.

"Сегодня, наверное... Я думаю сегодня, может завтра", - поделился президент Украины.

Мирные переговоры с США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что в переговорах с американской делегацией пока "не слишком много прогресса, но процесс продолжается". Стефанишина подчеркнула, что Украина настроена на результат, уже инвестировано немало в обязательства иметь справедливый и длительный мир. Посол Украины в США добавила, что наша страна рассчитывает на повторную встречу по результатам визита Уиткоффа и Кушнера в Кремль.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не отвергал план США по прекращению войны в Украине. По его словам, "что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое". Песков добавил, что, по его мнению, это нормальный рабочий процесс поиска компромисса. Он отметил, что Москва будет придерживаться принципа тишины в переговорах по прекращению войны в Украине и ждет этого же от США.

Вас также могут заинтересовать новости: