Эта функция есть у всех моделей iPhone Pro, начиная с 12-го поколения.

Владельцы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max столкнулись с неожиданным ограничением: новые флагманы больше не позволяют делать портреты в ночном режиме. На это обратило внимание издание MacRumors.

В официальной документации Apple указано, что этот режим доступен только для следующих моделей:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Линейка профессиональных моделей iPhone 17 в этом перечне отсутствует, а некоторые пользователи заметили отсутствие ночного режима для портретов еще в ноябре. Теперь подтверждено, что режим действительно удален.

Видео дня

Такое решение выглядит особенно странно учитывая, что iPhone 17 и 17 Pro Max получили более мощные камеры и более производительный чип обработки изображений. При этом во всех других режимах, где был ночной режим, он по-прежнему доступен.

Эксперты предположили, что, возможно, новые алгоритмы обработки в iPhone 17 Pro пока просто не оптимизированы к ночному портретному режиму. Теоретически Apple может вернуть этот режим в одном из будущих обновлений iOS, однако никаких подтверждений этому пока нет.

Напомним, в ходе тестов фронтальную камеру iPhone 17 Pro назвали лучшей в мире. А поскольку "фронталка" у обычного iPhone 17 идентична версии Pro, базовая модель тоже превосходит всех конкурентов. А вот по части задней камеры айфон обошли китайские флагманы.

Вас также могут заинтересовать новости: