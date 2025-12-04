Владельцы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max столкнулись с неожиданным ограничением: новые флагманы больше не позволяют делать портреты в ночном режиме. На это обратило внимание издание MacRumors.
В официальной документации Apple указано, что этот режим доступен только для следующих моделей:
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
Линейка профессиональных моделей iPhone 17 в этом перечне отсутствует, а некоторые пользователи заметили отсутствие ночного режима для портретов еще в ноябре. Теперь подтверждено, что режим действительно удален.
Такое решение выглядит особенно странно учитывая, что iPhone 17 и 17 Pro Max получили более мощные камеры и более производительный чип обработки изображений. При этом во всех других режимах, где был ночной режим, он по-прежнему доступен.
Эксперты предположили, что, возможно, новые алгоритмы обработки в iPhone 17 Pro пока просто не оптимизированы к ночному портретному режиму. Теоретически Apple может вернуть этот режим в одном из будущих обновлений iOS, однако никаких подтверждений этому пока нет.
Напомним, в ходе тестов фронтальную камеру iPhone 17 Pro назвали лучшей в мире. А поскольку "фронталка" у обычного iPhone 17 идентична версии Pro, базовая модель тоже превосходит всех конкурентов. А вот по части задней камеры айфон обошли китайские флагманы.