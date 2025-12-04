В iPhone 17 Pro и 17 Pro Max исчез ночной портретный режим / фото AppleInsider

Владельцы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max столкнулись с неожиданным ограничением: новые флагманы больше не позволяют делать портреты в ночном режиме. На это обратило внимание издание MacRumors.

В официальной документации Apple указано, что этот режим доступен только для следующих моделей:

  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

Линейка профессиональных моделей iPhone 17 в этом перечне отсутствует, а некоторые пользователи заметили отсутствие ночного режима для портретов еще в ноябре. Теперь подтверждено, что режим действительно удален.

Фото, сделанное в ночном режиме, ярче, но портрет iPhone 17 более четкий / фото Foundry

Такое решение выглядит особенно странно учитывая, что iPhone 17 и 17 Pro Max получили более мощные камеры и более производительный чип обработки изображений. При этом во всех других режимах, где был ночной режим, он по-прежнему доступен.

Эксперты предположили, что, возможно, новые алгоритмы обработки в iPhone 17 Pro пока просто не оптимизированы к ночному портретному режиму. Теоретически Apple может вернуть этот режим в одном из будущих обновлений iOS, однако никаких подтверждений этому пока нет.

Напомним, в ходе тестов фронтальную камеру iPhone 17 Pro назвали лучшей в мире. А поскольку "фронталка" у обычного iPhone 17 идентична версии Pro, базовая модель тоже превосходит всех конкурентов. А вот по части задней камеры айфон обошли китайские флагманы.

