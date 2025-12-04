Звание самого грязного города мира досталось венгерской столице Будапешту.

Второй по величине город Польши Краков признали самым чистым в мире по итогам 2025 года.

Тем временем, венгерская столицы Будапешт была названа самым грязным городом мира.

К такому выводу пришли аналитики компании по хранению багажа Radical Storage, проанализировав сотню городов из рейтинга 100 лучших направлений по версии Euromonitor. По каждому городу оценивались 10 лучших достопримечательностей на основе более 70 тысяч реальных онлайн-отзывов за последние 12 месяцев. Также города проверили на наличие таких характеристик, как "чистый" и "грязный".

Краков – самый чистый город мира

Анализ данных показал, что Краков является самым чистым городом в мире с впечатляющими 98,5% положительных отзывов о чистоте.

"Безупречная репутация Кракова, вероятно, обусловлена ​​не только хорошей уборкой улиц. За последнее десятилетие Польша в целом вложила значительные средства в системы управления отходами и содержание общественных пространств, а также в развитую инфраструктуру переработки отходов и содержание общественных пространств", – отмечают авторы исследования.

Примечательно, что Краков – не единственный польский город в десятке самых чистых: столица страны Варшава заняла четвертое место с 97,8% положительных отзывов о чистоте.

10 самых чистых городов мира

Будапешт – самый грязный город мира

А вот венгерская столица Будапешт наоборот была раскритикована за грязные улицы: более 37,9% отзывов о городе, связанных с чистотой, упоминают грязь или плохое содержание.

"Восприятие Будапешта как города с низким уровнем чистоты может быть результатом того, что система управления отходами города не справляется с высоким потоком посетителей. В сентябре 2025 года туристическая индустрия Венгрии выросла на 8,3%, причем только в Будапеште зафиксирован рост на 12% по сравнению с тем же месяцем 2024 года", – отмечают аналитики.

Но больше всего критики из-за мусора на улицах и графити на стенах досталось городам Италии – в десятку самых грязных попали сразу четыре города страны.

10 самых грязных городов мира

