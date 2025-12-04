Цвет символизирует внутреннее спокойствие в безумном мире.

Институт цвета Pantone представил главный оттенок 2026 года - им стал PANTONE 11-4201 Cloud Dancer.

В Instagram-аккаунте института Cloud Dancer описывают как нейтральный белый тон, который должен стать символом внутреннего спокойствия и тишины в быстром и переполненном шумом мире. Также он демонстрирует успокаивающее влияние на общество, которое вновь открывает для себя ценность тихой рефлексии:

"Воздушный белый, полный покоя, приглашает к настоящему отдыху и концентрации, позволяя уму путешествовать, а творчеству - расцветать. В движении и в паузе, цвет года Pantone 2026 PANTONE 11-4201 Cloud Dancer колеблется между светом и эфирностью, создавая живой покой, приглашающий к обновлению, ясности в покое и творческому отпусканию".

Как известно, Pantone традиционно ежегодно выбирает цвет, который лучше всего отражает культурные тенденции и эмоциональное состояние общества. Эта традиция существует уже более двух десятилетий и стала своеобразным культурным ориентиром для дизайнеров, модных брендов, архитекторов и маркетологов.

Выбор цвета года Pantone влияет на тенденции в интерьере, моде, графическом дизайне и рекламе, ведь задает эмоциональный тон и направление креативных решений во всем мире.

Напомним, в 2025-м цветом года стал оттенок Mocha Mousse - теплый, насыщенный коричневый. Его описали как мягкий, полный комфорта и призванный создавать ощущение уюта и естественного тепла.

