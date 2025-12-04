России придется снизить приоритетность других секторов линии фронта, чтобы использовать тактические успехи на Гуляйпольском направлении.

Российский прорыв под Гуляйполем стал результатом накопления большого количества сил и переброски подразделений с разных направлений, а не внезапного провала украинской обороны. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

"Российские войска достигли тактического прорыва к северо-востоку и востоку от Гуляйполя в середине ноября 2025 года отчасти за счёт сосредоточения и ввода в действие группировки войск, сопоставимой по численности с той, что действует на направлении Покровск-Доброполье", - отмечается в отчете.

Аналитики отмечают, что российская группировка под Гуляйполем состоит из трех бригад 35-й общевойсковой армии; одной дивизии и двух бригад 5-й ОА; двух бригад 36-й ОА, и одной бригады и одного полка 29-й ОА.

При этом российское военное командование летом-осенью 2025 года заметно усилило восточную группировку, перебросив в этот район ряд подразделений из других районов.

Как отмечает украинский военный аналитик Константин Машовец, передислокация подразделений повысила боеспособность российской группировки, позволив врагу развить тактический прорыв глубиной до 17 километров, осуществить широкое форсирование реки Янчур в районе Успеновки (северо-восточнее Гуляйполя) и выйти на окраины Гуляйполя с севера и северо-востока.

"Переброска и передислокация элементов нескольких подразделений с других секторов линии фронта дополнительно свидетельствует о том, что недавний российский тактический прорыв на гуляйпольском направлении отчасти обусловлен значительной концентрацией живой силы в этом районе в течение нескольких месяцев, а не внезапным прорывом или крахом украинской обороны, как недавно пытались заявить чиновники Кремля", - отмечают в ISW.

Такая значительная концентрация сил свидетельствует о том, что России, скорее всего, потребуется сосредоточить еще больше сил и снизить приоритетность других секторов линии фронта, чтобы использовать тактические успехи на Гуляйпольском направлении и превратить их в оперативный прорыв, подчеркивают аналитики.

Ситуация возле Гуляйполя

Издание The Guardian утверждает, что упорная длительная оборона Покровска привела к истощению Сил обороны Украины и к появлению проблем в обороне других городов. Российские оккупационные силы проталкивают фронт неподалеку Гуляйполя, что в Запорожье, где за ноябрь россиянам удалось продвинуться почти на 10 километров.

При этом военный обозреватель Денис Попович отмечает, что наступ россиян на Гуляйполе удалось остановить, однако враг уже на подступах к городу.

