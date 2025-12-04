По мнению Кубилюса, два плана помогут "найти синергию" и достичь лучшего результата.

Европейцам пора перестать следовать за президентом США Дональдом Трампом и следует разработать собственный план мира для Украины, заявил комиссар по вопросам обороны ЕС Андрюс Кубилюс в интервью Politico.

По мнению Кубилюса, Евросоюз должен быть готовым к решительным действиям в геополитических процессах.

"ЕС должен быть независимым или по крайней мере готовым к решительным действиям в геополитических процессах, в частности иметь собственные планы по установлению мира в Украине и обсуждать их с нашими трансатлантическими партнерами", - заявил он.

Издание отмечает, что Евросоюз спешит отреагировать на поездку спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву во вторник, 2 декабря, для обсуждения мирного плана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Для Европы подготовленный США "мирный план", который состоял из 28 пунктов, стал полной неожиданностью. Его разработали Стив Уиткофф и советник главы Кремля Кирилл Дмитриев.

Издание отмечает, что документ, в частности, предусматривал запрет членства Украины в НАТО и ограничение численности украинской армии. Затем его изменили после отчаянного вмешательства европейских союзников и Украины. Однако, существует осторожность относительно очередной мирной инициативы под руководством Трампа.

В публикации подчеркивается, что страны Европы не были представлены в Кремле во время встречи с Путиным, хотя будущее Украины имеет решающее значение для безопасности континента.

Поэтому, говорится в статье, европейские чиновники опасаются, что даже если этот новый план Трампа не будет реализован, через несколько месяцев может появиться новый.

"Каждые шесть месяцев мы получаем новые планы, и я чувствую, что мы здесь ждем, чтобы узнать, какие планы будут представлены Вашингтоном в этом году. Планы также должны поступать из Брюсселя или Берлина", - отметил Кубилюс.

По его мнению, Европе "очень нужно" разработать собственный план прекращения войны, чтобы обеспечить себе место за столом переговоров.

"Мы должны иметь возможность обсудить два плана: один европейский, а другой, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями", - считает комиссар по вопросам обороны ЕС.

По его мнению, это решение позволит "найти синергию между этими двумя планами и достичь наилучшего результата".

Мирный план США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что полковник, начальник управления штурмовых подразделений ВСУ Валентин Манько считает, что в случае объявления возможного мира, украинским военным придется еще много месяцев обеспечивать его в реальности. Военного волнует вопрос гарантий, действительно ли будет обеспечен надежный мир или же они отойдут с позиций, а затем враг снова пойдет в наступление. Полковник вспомнил, какая ситуация была, когда действовали Минские соглашения: кто-то выстрелил, где-то мина полетела и каждая из сторон утверждала, что это не она.

Также мы писали, что волонтер и руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская считает, что у российского диктатора Владимира Путина нет оснований останавливать войну против Украины. Берлинская отметила, что российские оккупанты находятся в наступлении и имеют определенные успехи. Она добавила, что тактикой "тысячи порезов" они продвигаются вперед и съедают нашу землю и уничтожают украинцев. Поэтому, по мнению Берлинской, мирный план, который США выдают за свой, но он фактически создан россиянами, не сработает.

