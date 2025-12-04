Бельгия требует от стран-участников блока совместно распределить риски.

Канцлер Германии Фридрих Мерц требует предоставить Бельгии гарантии того, что риски запланированного использования замороженных российских государственных активов для поддержки Украины будут справедливо распределены между всеми странами Европейского Союза, пишет Reuters.

По его словам, каждая страна должна нести равную долю риска, в соответствии со своими экономическими показателями.

Европейская комиссия предложила 3 декабря беспрецедентное решение по использованию замороженных российских активов для привлечения финансирования объемом 90 млрд евро для Украины, чтобы покрыть расходы на военные и социальные расходы Киева в условиях войны с Москвой. Этот шаг не тронул Бельгию, которая владеет большинством активов и выразила ряд юридических оговорок.

Видео дня

Мерц заявил, что Бельгия не может рассчитывать исключительно на политические обещания и заслуживает юридически обязывающих гарантий.

"Было бы неприемлемо, чтобы одна страна несла чрезмерную нагрузку в этом отношении", - заявил немецкий канцлер.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает принять решение о репарационном кредите Украине под замороженные росактивы большинством голосов стран-участников блока, а не единогласно, как того обычно требует процедура, аргументируя это беспрецедентностью ситуации.

Согласно предложению, Украина получает 115 миллиардов евро на финансирование военных нужд и 50 миллиардов евро на социальную сферу. Единственная страна ЕС, которая принципиально препятствовала предоставлению репарационного займа Киеву, Бельгия, уже заявила, что ее позицию "не услышали".

Вас также могут заинтересовать новости: