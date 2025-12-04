Украине нужно найти не менее 20 миллиардов долларов.

Заложенные в госбюджет на 2026 год повышение зарплаты учителям и другие социальные выплаты могут оказаться под угрозой, если Европейский Союз не примет решение о макрофинансовой помощи Украине.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Киев 24".

"Когда мы начинаем анализировать принятый бюджет, это главный вопрос - где брать деньги. Все, что заработает экономика Украины, пойдет на безопасность и оборону. Социальные расходы, увеличение зарплат педагогам, индексацию социальных стандартов - все это финансируется за счет заимствований. Переходных остатков заимствований с 2025 года где-то 25 млрд долларов, а потребность - 45 млрд долларов", - сказал эксперт.

Видео дня

Пендзин подчеркнул, что в случае, если партнеры не выделят средства на помощь Украине, то анонсированное повышение зарплат и социальных стандартов урежут.

"Если не будет тех 20 млрд долларов макрофинансовой помощи, то Верховной Раде надо будет уже с 2026 года делать секвестр бюджета - резать все те увеличения зарплат учителям, социальные стандарты, потому что не будет денег. Когда я смотрю на бюджет, то хочу сказать - его приняли, потому что так надо для МВФ и партнеров, но он сегодня не насыщен деньгами, их нет", - отметил экономист.

Он добавил, что решение Евросоюза ожидается 18 декабря.

Относительно программы с МВФ на 8 млрд долларов, Пендзин пояснил, что программа рассчитана на четыре года, и, кроме этого, ее еще не утвердил Совет директоров фонда.

"Решение о программе принимает Совет директоров. В соглашении на уровне персонала написали, что Украина получит этот кредит в случае, если на 2026 год будет финансирование от ЕС и других партнеров. Если ЕС откажется, то и МВФ кредит не даст", - сказал экономист.

Репарационный кредит для Украины - последние новости

ЕС планировал предоставить Украине заем в 140 миллиардов евро под залог замороженных активов РФ с расчетом, что Россия в конечном итоге выплатит репарации за свое вторжение. Против этого плана выступает Бельгия, где хранится основная часть замороженных средств, - из-за опасений исков России и необходимости выплачивать эту сумму.

2 декабря исполнительная власть ЕС предложила юридическое решение, которое позволит избежать необходимости Бельгии выплачивать миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Москвы.

3 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила покрыть за счет заимствований стран Евросоюза две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года - это 90 миллиардов евро, а остальное обеспечат международные партнеры.

Вас также могут заинтересовать новости: