Российский газ остается более дешевым для европейских стран.

Планы Европейского Союза по постепенному прекращению импорта российского природного газа до 2027 года вызовут сопротивление не только в Венгрии и Словакии. Причина - в зависимости части стран блока от дешевого "голубого топлива", пишет колумнист Гейвин Маквайер в мнении для Reuters.

Ссылаясь на данные Института энергетики, автор отмечает, что Италия является наиболее зависимой от газа экономикой Европы. "Голубое топливо" составляет 38% энергетического баланса страны и используется для производства электроэнергии.

Следом идут Венгрия и Нидерланды. Также значительную долю газа в энергетическом балансе имеет Великобритания, которая не является членом ЕС. Кроме того, в этот перечень колумнист включает и Украину.

Видео дня

"В целом шесть крупных европейских стран зависят от природного газа на 30% или более в общем энергобалансе, что оправдывает противодействие политике, которая угрожает сокращением этих поставок и препятствует производству электроэнергии и промышленной деятельности", - добавляет автор.

При этом он отмечает, что среди 10 европейских экономик, которые больше всего зависят от газа для производства электроэнергии, девять имеют прямой доступ к крупным портам, что теоретически может обеспечить импорт сжиженного природного газа.

"Только Венгрия, которая полностью окружена сушей, не имеет морского порта для строительства терминала для импорта СПГ, что частично объясняет, почему страна так категорически выступает против постепенного прекращения импорта газа из России. Словакия, которая примерно на четверть зависит от газа в своих энергопоставок, сталкивается с подобными географическими ограничениями, что и Венгрия, и поэтому чувствует необходимость присоединиться к Венгрии в сопротивлении плану ЕС", - отмечает Маквайер.

С подобными проблемами, по словам автора, сталкиваются и другие страны Центральной Европы, которые являются крупными потребителями газа, в частности Австрия и Румыния, учитывая удаленность импортных терминалов и ограниченность трубопроводных сообщений с другими экспортерами.

При этом автор обращает внимание, что российский газ остается более дешевым для стран-членов ЕС.

"Цены на СПГ, импортируемый в Европу, примерно на 50% превышали стоимость российского газа, поставляемого по трубопроводу. В то же время жесткая конкуренция между экспортерами сжиженного газа привела к снижению цен на сжиженный газ на европейском рынке в последние месяцы, что, вероятно, уменьшило разницу в ценах", - отмечается в публикации.

Автор констатирует, что газ в ближайшей перспективе сохранит решающую роль во всей Европе - как в производстве электроэнергии, так и в промышленных процессах. В то же время он отмечает, что со временем Европа будет нуждаться в меньшем количестве импортного газа, поскольку увеличится доля электроэнергии, произведенной из альтернативных источников.

Отказ ЕС от российского газа - что известно

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года Еврокомиссия представила план постепенного отказа от импорта российского газа. Согласно документу, импорт российского "голубого топлива" должен был быть прекращен до конца 2027 года.

В то же время в начале декабря страны-члены ЕС договорились ускорить процесс отказа от российских энергоносителей - до конца 2026 года. То есть на год раньше, чем предлагала Еврокомиссия.

Вместе с тем, Венгрия заявила, что будет оспаривать в суде решение об отказе от российского газа после того, как оно вступит в силу.

Вас также могут заинтересовать новости: